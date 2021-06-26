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監獄淪炮房上演SOD！囚犯難忍慾火「帶女回牢激戰」　香艷床照曝光

記者葉睿涵／編譯

英國一所沒有圍牆等戒護設施的「開放式監獄」，近日遭爆有囚犯偷偷在監獄內召妓，而獄方寬鬆的管理方式，竟也讓性工作者成功潛入監獄。囚犯與性工作者進行性交易後，還將對方半裸的不雅照分享出去，大膽行徑引發眾怒。

據《太陽報》報導，這起荒唐的事件發生在有「度假灣監獄」（Holiday Bay）之稱的哈樂斯萊灣監獄（HM Prison Hollesley Bay）。一名吸毒犯最近在牢內難忍慾火，竟偷偷將性工作者帶入監獄，還將牢房當成炮房，在獄中翻雲覆雨。

2人完事後，這名膽大包天的囚犯還拿出手機，將性工作者只穿著黑色丁字褲和露臍上衣，趴在床上的清涼畫面拍了下來，上傳網路與眾人分享。《太陽報》在收到照片後，立即揭露了這起事件，並為獄方提供證據，將違反規定的囚犯逮捕後，送回封閉式監獄。

▲▼性感,女子,床照。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲囚犯將女子的性感床照上傳網路與眾人分享。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人在得知這起事件後感到非常憤怒，認為獄方讓囚犯自由「放人」進出與非法擁有手機的行徑，已反映出監獄的管理方式非常鬆懈。下議院工黨議員史勞福特（Andy Slaughter）批評，「開放式監獄是讓囚犯進來接受改造，不是享受生活和度假的，這起事件證明了監獄安全被嚴重破壞。」

目前正積極調查此案的獄方表示，涉事的囚犯已受到懲罰，他們也在追踪潛入監獄的女子是誰。一名知情人士透露，這個女子不是囚犯的伴侶，猜測是一名性工作者，「她的行為非常危險，因為她進入的是一個男子監獄，裡面的男人都很飢渴，還有一些囚犯是因為性侵才被捉的，她可能會將自己陷入危險」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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