智利烏拉圭59%國人打疫苗「疫情未減」 陳建仁揭疑點：大多打科興

▲智利和烏拉圭接種疫苗人口雖多，但疫情仍未好轉。對此，陳建仁指出關鍵疑點。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新冠疫情持續延燒全球，疫苗被視為唯一解藥，但有些國家接種率雖然高，感染率和死亡數卻不降反增。前副總統、中研院院士陳建仁引用英國牛津大學馬丁學院的Our World in Data網站進行分析，發現智利和烏拉圭接種疫苗人口雖占59%，但疾病發生率和致死率卻居高不下，直問「究竟是科興疫苗的保護力遠低於其他疫苗？還是在接種疫苗期間防疫措施過於鬆散？」

陳建仁17日在臉書分享英國牛津大學馬丁學院的Our World in Data網站比較分析，並指出截至6月14日，全球每百人口接種疫苗劑量數超過90的國家，包括了以色列（123）、智利（108）、英國（106）、烏拉圭（95）、美國（93）。其中，以色列、美國、英國起步較早，其次是智利，烏拉圭較晚。

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▲全球每百人口接種疫苗劑量數超過90的5個國家。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen，下同）

另外，「至少接種一劑者占全人口的百分比」中，陳建仁表示，以色列的63%最高、英國的60%居次，接著是烏拉圭和智利的59%，美國的52%最低，「這5個國家所施打的疫苗不盡相同，以色列是莫德納和輝瑞，美國是莫德納、輝瑞和嬌生，英國是AZ和輝瑞，智利是科興為主（83%）、輝瑞為輔（16%），烏拉圭也是科興為主（75%）、輝瑞為輔（24%）。

▲智利疫苗接種率與死亡率等資料。

陳建仁透露，這5個國家的新冠肺炎疾病發生率和致死率的長期趨勢，也不盡相同，隨著疫苗接種率的逐月上升，以色列、美國和英國的疾病發生率和致死率，呈現很顯著的逐月下降趨勢，但是在智利和烏拉圭的疾病發生率和致死率，卻一直保持在居高不下的高原期。

對此，陳建仁也質疑，「究竟是科興疫苗的保護力遠低於莫德納、輝瑞和嬌生疫苗？還是在接種疫苗期間，智利和烏拉圭的防疫措施過於鬆散？很值得進一步的探討。」

▲烏拉圭疫苗接種率與死亡率等資料。

陳建仁點出英國最近的新冠確診人數急遽增加，原定6月21日的解封日，預計將延至7月19日，「是否AZ疫苗對入侵英國的印度變異株保護力較差？仍有待更長時期的觀察。」他也稱，台灣目前正在積極推動疫苗接種，大家對接種疫苗的意願很高，令人感動，「盼望每個人在這普及疫苗接種的關鍵時刻，堅持『防疫措施不放鬆、疫苗接種要踴躍』的雙重努力！」

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