快訊／一張圖看懂「恩主公風暴」高雄15人如何染疫

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區一名20多歲女子15日出現發燒症狀，21日到院採檢確診，衛生局匡列相關接觸者，意外揪出感染源可能是姨丈曾在新北恩主公醫院開刀時被傳染，截至25日已釀成家族裡5個家庭、15人染疫。

全國案號14299是一名20多歲女子，21日確診後，衛生局匡列她的密切接觸者，包括同事，以及同住未婚夫都在22日確診。而疫調過程中，個案表示曾與表姐餐敘，衛生局再擴大匡列與表姊同住的家人，一家五口有4人採檢陽性，也是在22日確診。

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▲高雄仁武群聚傳播鏈。（圖／高雄市政府提供）

衛生局溯源疫調才發現，表姊的父親長期在北部工作，5月24日於三峽恩主公醫院開刀住院，28日出院自行開車回高雄。不過就在29日，恩主公院內發生首例確診，後續共計11人染疫。期間姨丈還回診2次，甚至住院期間和群聚病房只隔了1間，但仍未被匡列，讓市長陳其邁重批新北「疫調不實」，錯過3次疫調機會，掀起口水戰。

高雄市25日再增2例個案均與仁武家庭有關，為衛生局先前所匡列者。全國案14536為高雄20多歲男性，為案14490的同住家人，22日出現咳嗽、流鼻水症狀，23日因匡列為接觸者而由衛生局安排至醫院採檢，檢驗結果為PCR陽性確診，CT值16.1，目前於醫院負壓隔離病房治療中，此案無公布公共場所活動史。

▲高雄市25日公布確診者活動史，全國案14537為20多歲男性 。（圖／高雄市政府提供）

全國案14537為20多歲男性，為案14490的密切接觸者。20日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，23日因匡列於接觸者而由衛生局安排至醫院採檢，PCR陽性確診，CT值13.65，目前於醫院負壓隔離病房治療中。

衛生局表示，這2名新增病例驗出病毒量高，傳播力相當強，因此再匡列23名居家隔離對象以及63名自主管理對象。

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