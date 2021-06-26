台積電永齡「BNT專案採購」簽署完成！慈濟發聲：懇請政府比照授權

▲慈濟基金會日前送件食藥署欲購買疫苗。（圖／慈濟提供）

記者張乃文／台北報導

關於疫苗進度，政府正式發函授權由台積電、永齡基金會，向德國BNT原廠購買各500萬劑疫苗。而日前甫送件食藥署的慈濟基金會今（26）日表示，期盼可獲得許可採購疫苗並早日解封，「申請案唯有獲得蔡英文總統比照台積電及永齡基金會給予慈濟基金會正式授權，才能圓滿進行」。

慈濟基金會表示，自慈濟基金會宣布申請COVID-19疫苗輸入許可後，海內外慈濟人紛紛響應，來自海內外熱情人士、各種民間團體均表示，希望能就疫苗輸入之事貢獻一己之力，全體國民殷殷期盼慈濟可獲得許可採購疫苗並早日解封。

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慈濟基金會提到，23日所提出之申請文件，係與台積電及永齡基金會循同一管道窗口接洽採購、以同一執行方式進行並且專案條件完全一致所提出之申請文件，「申請案唯有獲得蔡英文總統比照台積電及永齡基金會給予慈濟基金會正式授權，才能圓滿進行」。

慈濟強調，台灣社會早日解封之希望，有賴總統蔡英文支持，而慈濟肩負全體國民之期待，實感任重而道遠，必然會盡最大努力排除萬難完成疫苗之採購，並虔誠祈福台灣人民能以最短時間恢復健康生活、正常經濟活動及莘莘學子得以返回校園接受教育。

在此，慈濟基金會懇請政府秉持一貫愛護百姓、公平公正及人道關懷之精神，協助慈濟基金會儘速排除各項申請程序上之阻礙，公開表示接受慈濟之疫苗捐贈，慈濟基金會將即期完成相關程序。

慈濟表示，且BNT疫苗為目前所知可供12-17歲青少年施打之安全疫苗，目前臺灣之國、高中在學學生均迫切需要返回校園繼續接受教育，青少年對於疫苗之需求亦是慈濟重視之議題，據了解，倘國、高中在學學生要全數施打疫苗，約需250萬劑，若有施打第三劑之需求，則需要採購更大量的疫苗。

慈濟說明，根據各種醫學研究，許多醫師亦指出針對變種病毒，mRNA 疫苗之防護效果更為突出，世界之研究趨勢亦可看出，mRNA 疫苗為未來之主流趨勢。就此，可以想見世界各國將會開始出現 mRNA 類型之BNT、莫德納疫苗搶購潮，採購程序亦需要一定時程，因此立即啟動採購BNT疫苗之程序有其急迫必要性。