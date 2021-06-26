Delta變異株侵台！7確診基因定序將出爐　準4級讓屏東人挫咧等

記者陳崑福／屏東報導

祕魯返台至屏東枋山居家檢疫的祖孫確診證實印度Delta變異株入侵，屏東縣政府在全力防堵，而縣府並表示，今(26)日下午3時縣長將召開臉書直播記者會。

▲發放防疫包 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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由於以往臉書直播記者會是宣佈有確診個案，並公佈疫調足跡及防疫作為；但因印度Delta變異株入侵，縣府也已將自營計程車司機引發7人傳播鏈送昆陽實室做比對病毒株比對，因此下午記者會是有新確診個案還是比對有了結果、新的防疫作為，甚至會有「準4級」警戒，民眾相當闗心。

▲▼枋山排隊快篩與發放防疫包。（圖／屏東縣政府提供，以下同）



▲化學兵出現在枋山街頭進行消毒作業。（圖／記者陳崑福翻攝）



祕魯返台祖孫確診印度印度Delta變異株消息傳出後，屏東縣政府全力防堵疫情，連日來在枋山鄉善餘、楓港兩村設置3處快篩亭，到昨天為止，共444人快篩全部444陰性，PCR有212陰，232檢驗中。

縣長潘孟安25日晚更到該兩村利用村辦公室廣播系統呼籲村民儘速快篩，超商、超市、傳統市場、餐飲業關閉3天，發包防疫包，明(27)日接種疫苗。26日一大早，前來快篩村民相當踴躍，縣府因此增加一處快篩加快快篩進度，預計上午會有結果。

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