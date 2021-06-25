快訊／恐怖Delta入侵屏東　陳其邁「有疫苗就快打」：我也是打AZ

▲高雄市長陳其邁呼籲「有疫苗就快打」。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心25日宣布，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」。高雄市長陳其邁也分析病毒傳染力，呼籲民眾「有疫苗就快打」，他自己是打AZ，高雄市的醫療院所，有99%醫護也都是打AZ。

市長陳其邁25日主持防疫記者會時表示，武漢地區R值1人可傳2.4至2.6人，歐洲病毒株可1人傳3人，英國Alpha病毒株1人傳5人，印度的Delta變種病毒株可1人傳5到8個人，傳播力越來越強。

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▲陳其邁表示：「我自己也是打AZ」。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁指出，AZ疫苗對印度2種病毒都有效，呼籲民眾「不要挑疫苗趕快去打」，對重症預防致死預防都差不多。

陳其邁說：「我打AZ，黃志中局長打AZ，重症死亡保護力超過95%，聽專家醫師建議，疫苗對於病毒能產生有效抗體，不管輝瑞、AZ疫苗都一樣。」

▲▼陳其邁表示，AZ疫苗對印度2種病毒株都有效 。（圖／高雄市政府提供）

「趕快打疫苗！」陳其邁強調，有疫苗就趕快打，沒打都不算，如果還挑疫苗，萬一被傳染，病毒傳播速度相當快，疫苗都差不多，高雄市有99%醫療院所醫護都打AZ。

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