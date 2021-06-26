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「疫苗對Delta有效！」重症醫籲全民快接種　網卻爆一片哀號聲

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲重症醫喊話，希望大家趕快去接種。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內疫情未趨緩，指揮中心昨（25）日卻又證實，屏東一對從秘魯返台的祖孫，兩人基因定序後確認是感染印度變疫株Delta病毒，由於其傳染力比英國Alpha變疫病毒高60%，讓大眾憂心忡忡。胸腔重症科醫師蘇一峰稍早在臉書貼文，「目前國內取得的疫苗都對印度Delta病毒都有效」，希望大家趕快去打疫苗。

蘇一峰在臉書發文，「印度變種病毒Delta的感染力約是英國變種病毒的1.7倍！」表示英國變種病毒先前已經讓北部滿城風雨，還釀成6百多人死亡，若是印度變種病毒也傳開來，就更麻煩了。他於是在文中呼籲「目前國內取得的疫苗都對印度Delta病毒都有效，#大家趕快打疫苗吧！」

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貼文一出，卻有不少人留言哀號，「我也想趕快打，早上打去醫院跟診所，但是目前都還沒有開放殘劑施打，覺得哀傷」、「沒疫苗可打啊」、「問題是無疫苗啊！想打殘劑也是得等……機會渺茫」、「連殘劑都沒得打」、「想打的打不到，可以打的長者又不敢打，疫苗問題真的很難」、「有疫苗就打吧！但……還沒輪到我。」

本站稍早也報導《Delta變異株恐已蔓延全台！　台大醫建議中央做「這件事」》，台大兒童醫院院長黃立民指出，為了避免Delta變異株擴大進入社區，建議進行「廣篩」，提升檢驗量能同時準備好醫療量能，因為Delta變異株的傳播力強，可能造成更大的傷害，一旦真的進入社區，疫苗接種的策略也需要調整。

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