顏寬恒減肥成功！三個月甩掉10公斤　體重數字掉到7開頭

▲顏寬恒減重成功，甩掉10.4公斤。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

三個月前，前立委顏寬恒曾發下豪語要減重10公斤，邀請大家一起好好監督他，還跟草爺對賭，若減肥失敗，就發2000份雞排。如今三個月過去了，顏寬恒25日在臉書宣布，減重挑戰成功啦，一共減了10.4公斤。

顏寬恒3月底在臉書發文表示，希望能夠一直陪伴孫女小菲比，希望身體能夠更健康，因此誓言要在三個月內減重10公斤，「希望大家一起監督我」、「大家下次看到我，可以盡管拿著美食跟我合照，我是不會受到誘惑的！不該吃的我就不會吃！」

自此之後，顏寬恒都會在臉書發文向大家報告體重數字，咬牙撐過了三個月的期限，今天終於在臉書宣布，「各位觀眾，寬恒減重挑戰成功啦！三個月的時間減了10.4公斤！今天79.1公斤！」

另外，顏寬恒標記草爺告訴他「見證時期機的時刻到了」，他也鼓勵大家，「寬恒可以你也可以」、「脂肪都打得敗我們也可以打敗病毒」、「大家都要鍛鍊自己對抗疫情」、「減重是一生的志業」；「如果體重都不能控制你還能控制什麼」。

前國民黨主席朱立倫、資深媒體人黃暐瀚看到貼文後留言恭喜他，網友也紛紛留言表示，「太厲害了！教一下方法吧！」、「怎麼減的」；但也有網友質疑，「要有個磅秤，或是自拍照佐證吧哈哈」、「沒圖沒真相」，顏寬恒則親自回應，「讓我賣個關子，而且哥，現在有圖也未必是真相」。

▼顏寬恒宣布減重成功。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

