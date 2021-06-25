Delta變異株入境「712還能解封嗎」　網崩潰：沒爆發就萬幸

▲衛生局緊急進行消毒作業。（圖／屏東縣政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

屏東一名自營計程車運將（案14298）染疫，爆發群聚感染，經匡列後，運將曾載運的一名確診乘客，其家屬與「祕魯返台確診祖孫」為親戚，而祖孫2人已證實感染印度變異株Delta病毒。就有網友得知消息後，忍不住發文詢問「7/12解除三級可能性？」貼文曝光後，立刻引發熱議，多數網友都認為不樂觀。

屏東縣府疫調，23日新增的個案14298為枋山鄉63歲男子，是自營計程車司機，確診發病後，衛生局立刻匡列曾載運的乘客及家屬，經追查，該傳播鏈累計至今已有7人確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，該名司機載送的乘客與另2名同住家屬遭匡列後確診，2名家屬與台中一對自祕魯返台的確診祖孫有親戚關係。這對台中祖孫返台後於屏東枋山居家檢疫，與乘客的2名家屬住在隔壁，經基因定序後，陳時中表示，這對自祕魯返台的祖孫感染印度變異株Delta病毒。

▲自營計程車司機傳播鏈關係圖。（圖／屏東縣政府提供）

消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「7/12解除三級可能性」為題發文，提到原本和好友約好暑假要出去玩，現在Delta病毒進來了，應該扛得住吧？可以如期解除三級出去玩嗎？

貼文一出，多數網友都直言降級解封的機率根本是0，「店面真的要倒一波了」、「印度都進來了還想解封喔」、「7/12能降級的話，我直播肛門榨甘蔗汁」、「沒有疫苗怎麼解」、「Delta沒爆發就萬幸了，解封不敢想」、「去玩吧，以後可能沒機會了」、「0，Delta進來更不可能了」、「國內還沒搞定邊境又漏了」、「解除三級變四級還比較可能」、「指考怎麼考」。