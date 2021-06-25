台南1男子不滿自費快篩要5000元　大聲咆哮衛生所人員揚長而去

▲台南市警三分局以車追人，查出涉及在安南衛生所大小聲為26歲李姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市１名男子6月24日前往安南區衛生所要求篩檢，衛生所員工表示如不符資格自費篩檢需5千元，引起該男子不滿大聲咆哮員工，而後騎機車離去，市警三分局循查出該男子為26歲李姓男子，李男表示因工作上班需要篩檢陰性證明，自費檢竟要5千元，他認為不合理，並不違法。

警方指出，6月24日上午9時32分許，安南衛生所護理長電話告知，衛生所早上作唾液快篩作業，有一名不理性民眾，對其員工吵鬧要求快篩，員工解釋若不符合快篩資格，要自費5000元，該民眾聞言無法接受，談話過程有吵鬧情事，衛生所員工說要報警，該民眾就騎機車離開。

市警三分局安南所據報浱員到場，發現該民眾於上午9時33分民眾已離開，經調閱安中、仁安路口監視器比對，發現該民眾所騎機車，以車追人查出其身分為26歲李姓男子，安南所長打電話向車主查證。

據了解，李男在電話中情緒激動，因工作上班需要篩檢陰性證明，所以才要去篩檢，但自費篩檢竟要5千元，李男一直反問在現場大聲有犯罪嗎？所長請李男來派出所說明經過，李男表示不願配合。

安南派出所對安南衛生所劉姓員工進行訪談筆錄，劉女陳述，李男現場情緒激動大吼大叫宣洩情緒，但沒有肢體傷害或言語侮辱，她不提告訴。警方即依傳染病防治法，函報衛生局裁罰，並加強衛生所周邊安全維護。

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