台南移民署聯合勞工局及衛生局　協力宣導移工防疫措施

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊持續與台南市善化分局、勞工局及衛生局等相關單位，前往台南科學園區、移工宿舍及工廠等處，實施聯合訪視及稽查，宣導防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情3級警戒，移民署南區事務大隊台南市專勤隊持續與台南市警善化分局、勞工局及衛生局等相關單位，前往台南科學園區、移工宿舍及工廠等處，實施聯合訪視及稽查，向廠區員工、移工及外來人口宣導正確防疫觀念，降低染疫風險，同時宣導「外來人口安心採檢防疫專案」，共同防堵疫情擴散。

近期國內電子工廠發生群聚染疫事件，台南市專勤隊持續透過多元管道向外來人口進行宣導，協同相關單位向外來人口發放多國語言版本QR CODE宣導單，便利外籍人士瞭解防疫內容，並於社群網絡發送訊息。同時，請雇主及仲介負起監督責任，遵守勞動部新修訂的防疫指引，落實移工工作及居住環境分艙、分流，不同雇主的移工不得混住同層，每天應健康檢測及紀錄，以及備有快篩及PCR陽性移工隔離空間等。

台南市專勤隊也向廠區移工及外來人口宣導移民署「外來人口安心採檢防疫專案」，實施方式以「不收費、不通報、不查處」為原則，至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日止，無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，鼓勵具疑似症狀的外來人口出面篩檢，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

過程中，巧遇因疫情在台延長居留的緬甸籍華僑李小姐表示，台灣雖然有染疫本土個案，但相較其他國家仍屬安全且穩定，李小姐除大讚台灣防疫，也感台灣政府對外籍朋友的關心，身為在台一份子，也會將外來人口安心採檢防疫專案廣為宣傳。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，病毒不分國界，防疫不能鬆懈，需要大家齊心協力、不分國籍，共同遵守防疫規範，移民署將持續聯合相關單位，向移工朋友及新住民宣導防疫相關資訊，呼籲外來人口如有疑似染疫等不適症狀，儘速出面接受採檢或就醫，洽詢電話可撥打防疫專線1922，或台南市專勤隊電話06-5813019。

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