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台南鴻品牛肉湯店轟政府無能關分店　網掀論戰：大賺觀光財怎不講

記者林悅／台南報導

台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書PO文指出「鴻品敵不過現實主義，宣布營業至7月底將結束營業，感謝顧客的支持！下台ㄧ鞠躬」，除引起網友熱議，立委郭國文呼籲以行動支持溫暖在疫情受衝擊的小店家，一起來外帶「鴻品牛肉」，品嘗鮮嫩汆燙台南牛肉湯。

▲台南知名鴻品牛肉湯店不敵3級警戒要關分店，郭國文急呼大家來搶救。（圖／翻攝郭國文臉書）

▲台南知籲請名鴻品牛肉湯店老闆張志宏（中）去年與陳時中（左二）、民進黨立委郭國文（右一）高雄市長陳其邁（右二）開心合照推薦台南牛肉。（圖／翻攝郭國文臉書）

▲台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書PO文宣布營業至7月底將結束營業，再次感謝這段時間顧客的支持。（圖／翻攝自鴻品牛肉湯市政府店臉書）

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▲台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書PO文宣布營業至7月底將結束營業，再次感謝這段時間顧客的支持。（圖／翻攝自鴻品牛肉湯市政府店臉書）

老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書放上疫情指揮中心指揮官陳時中開記者會的畫面，PO文「曾經無役不與的鴻品，敵不過現實主義，在此宣布營業至7月底將結束營業，再次感謝這段時間顧客的支持！下台一鞠躬」。

PO文曾言：「敵不過現實主義、與無能的政府！一再延遲的警戒！在此宣布營業至7月底將結束營業.再次感謝這段時間顧客的支持！下台一鞠躬」。不過據了解，老闆張志宏打算收攤的是中華西路分店，因為很多老朋友及消費者勸他觀望一下，看7月以後的狀況，但永康總店尚未列入考慮。

▲台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書PO文宣布營業至7月底將結束營業，再次感謝這段時間顧客的支持。（圖／翻攝自鴻品牛肉湯市政府店臉書）▲台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書PO文宣布營業至7月底將結束營業，再次感謝這段時間顧客的支持。（圖／翻攝自鴻品牛肉湯市政府店臉書）

據了解，台南市知名的鴻品牛肉湯市政府店難敵疫情，每個月7、80萬元的固定開銷令業者實在難以承受，才會在臉書PO文宣布營業至7月底，許多網友紛紛留言表達不捨，很多網友表達支持：「根據國外的經驗，是封了又解，解了又封的循環」、「太難過了，難得給出滿分評鑑的牛肉湯」、「真的假的？唉！你們真的很好吃而且又在疫情之中給予很多的！太感激你們的存在了！」、「良心公益店家，去年挺醫護 免費牛肉餐，我們都記在心裡 。

另有網友指出，「今年也只能用外帶幫忙，但真的幫不太多…」、「台南不二家牛肉湯名店在政府豪賭之下犧牲了，太可惜了」、「吃不到鴻品了真哭！難得如此挺醫護警消的優質好店」、「可以不要離開我們嗎？」…。但是也有不少網友對店家批抨政府無能一事表示不滿，網友指出：「覺得很好笑， 要不是現在的政府努力的為大家守了一年多， 去年守的辛苦沒疫情， 台南大賺觀光財，貴店也是受惠不少，賺進大筆鈔票。我也肯定貴店在疫情期間也是支援辛苦的醫護，疫情爆發是全球的事，這也要怪政府？享受的時候理所當然…」。店家小編也回應指出：「過去賺的錢有大半做公益捐出去了！現在一個月固定開銷要7、80萬！而且還是看不見盡頭的燒，再多錢也禁不起啊！如果發言上有帶個人情緒字眼造成您的不適！鄭重道歉」；業者張志宏也留言：「大灣總店仍在評估是暫時關閉，還是永久停業」。

▲台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書PO文宣布營業至7月底將結束營業，再次感謝這段時間顧客的支持。（圖／翻攝自鴻品牛肉湯市政府店臉書）▲台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，23日下午在臉書PO文宣布營業至7月底將結束營業，再次感謝這段時間顧客的支持。（圖／翻攝自鴻品牛肉湯市政府店臉書）


鴻品牛肉湯總店在永康區知名的大灣廣護宮附近，店裡面掛了1年前年陳時中人氣如日中天時來台南參加「防疫五月天」活動拍的合照；鴻品因為生意興隆，而在台南中西區中華西路開設「市政府分店」，是台南最大的牛肉湯店之一，但因3級警戒一延再延，1個月7、80萬開銷令業者難以承受而有意關店結束營業。

▲台南知名鴻品牛肉湯店不敵3級警戒要關分店，郭國文急呼大家來搶救。（圖／翻攝郭國文臉書）▲台南知名鴻品牛肉湯店不敵3級警戒要關分店，郭國文急呼大家來搶救。（圖／翻攝郭國文臉書）

▲台南知名鴻品牛肉湯店不敵3級警戒要關分店，郭國文急呼大家來搶救。（圖／翻攝郭國文臉書）

立委郭國文也在臉書以「支持台南牛溫暖鴻品牛肉」為題PO文指出：「晚安，今天讓我最錯愕，也是咱台南大事件。就是知名老字號牛肉火鍋店「鴻品牛肉」老闆小武在臉書宣布，將於7月底結束營業。這波疫情嚴峻來的又快又急，全台三級警戒打擊到許多小店家。鴻品牛肉湯也宣布即將歇業。鴻品牛肉不僅是咱 台南深夜食堂必吃店家之一，老闆小武也是牛肉達人，去年5與郭國文在立法院合作舉辦《好呹牛來台南》活動，推廣分享咱臺南溫體牛的好滋味。如果你正在晚餐，明天不妨和我一樣，以行動支持溫暖在疫情受衝擊的小店家。一起來外帶「鴻品牛肉」，品嘗現切直接淋上高湯的鮮嫩汆燙台南牛肉湯」。郭國文籲請大家要支持台南牛肉、支持度過疫情，不能讓這樣子的好老店倒了。

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