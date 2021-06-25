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兄弟茶當冠軍貨1斤1.5萬！台南「茶王」專賣工地　2煞下場曝

▲台南市警四分局查獲李姓男子等人涉嫌強賣「兄弟茶」被警方緝獲，查出至少涉案10件以上，目前正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局查獲李姓男子等人涉嫌強賣「兄弟茶」被警方緝獲，查出至少涉案10件以上，目前正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局宣布破獲一起覬覦工地利益賣「兄弟茶」之惡劣犯行，警方長達1個多月的追蹤調查，發動查緝收網行動，緝獲58歲李姓男子及42歲邱姓男子，起獲2.5公斤「兄弟茶」，目前擴大偵辦少涉案10件以上，牟取20-30倍暴利，被害工地建商感謝警方為民除害，直言買「兄弟茶」不如挺「好警察」。

▲台南市警四分局查獲李姓男子等人涉嫌強賣「兄弟茶」被警方緝獲，查出至少涉案10件以上，目前正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，因台南安平地區曾發生黑道幫派連環仇殺事件，都牽涉與該地區正值土地開發與建設蓬勃發展背後之龐大利益有關，各行各業亦都紛紛進駐該熱區，市警四分局有鑒於幫派糾紛與覬覦，近期積極進行轄區治安清查基礎工作，除大樓清樓工作外，對於土地開發與行業查訪也未停歇，而發覺此件屬於老派作風，且絕跡已久的「兄弟茶」犯案類型，令警方特別重視。

▲台南市警四分局查獲李姓男子等人涉嫌強賣「兄弟茶」被警方緝獲，查出至少涉案10件以上，目前正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局偵查隊於5月間在查訪工地調查發現，有不明人士在建築工地要求購買兄弟茶，工人因恐若未購買，担心工地遭破壞，延宕工程進度，因此心生畏懼避免麻煩向犯嫌購買半斤裝茶葉1包應付，警方隨即著手偵辦跟監蒐證，經循線擴大清查，發現犯嫌專挑中小型建築工地為下手目標，且犯案範圍不僅安平地區，還擴及大台南等其他區域之工地皆有類似案件發生，即結合第三分局、佳里分局、刑警大隊偵四隊共同偵辦，調查過程還發現有被害人，因怕遭報復不敢報案情事，但也證實犯嫌販賣兄弟茶之不法行為確有其事，初步專案小組已掌握在工地強賣兄弟茶之惡質犯行有高達10件之多，目前正持續擴大清查中

案經四分局向台南地檢署檢察官報請指揮偵辦，專案小組見時機成熟，於24日下午展開查緝行動，順利查獲58歲李姓男子和42歲邱姓男子犯嫌2人，現場並起獲茶葉2.5斤「兄弟茶」贓物。

▲台南市警四分局查獲李姓男子等人涉嫌強賣「兄弟茶」被警方緝獲，查出至少涉案10件以上，目前正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查發現「兄弟茶」這名詞，建築工地的工頭及工人都不陌生，了解過去不良幫派分子為向建築工地索取金錢，藉故以廉價茶葉要求負責人高價購買，如不從則以各種手段影響工程施工，延宕進度，如今現在時代真的碰到這些過去老梗作風，且李姓主嫌20年前也曾同樣犯下罪行而入獄，如今重操舊業，仍有許多建築工地對於「兄弟茶」之犯罪行為都敢怒卻不敢言，都以花錢消災了事不敢報案，此舉也讓偵辦的專案小組直搖頭，直言無疑是讓犯罪行為更為囂張橫行。

▲台南市警四分局查獲李姓男子等人涉嫌強賣「兄弟茶」被警方緝獲，查出至少涉案10件以上，目前正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另警方調查也發現被害人抱怨劣質茶葉口感極差，實際追查茶葉成本1斤僅新台幣500元，轉賣半斤竟要2000元至6000元不等，牟取4-12倍暴利令人咋舌，各建築工地負責人對於第四分局能重視此種犯罪行為，迅速偵辦將犯嫌繩之於法，深表謝意，紛紛表示買「兄弟茶」不如挺「好警察」。

▲台南市警四分局查獲李姓男子等人涉嫌強賣「兄弟茶」被警方緝獲，查出至少涉案10件以上，目前正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局轄內建築工程蓬勃發展，大樓建築工地頗多，四分局長甘炎民自就任來，即指示應掌握轄內工地狀況、加強互動，清查有無遭受不法侵害，絕不容許「兄弟人」向建築公司索取不當利益。尤其台南市為六都之一，建築工程及經濟發展皆蒸蒸日上，不法分子想藉建築工程利益分一杯羹，第四分局將秉持著治安維護之決心，持續守護轄內建築工地之安全，也呼籲如有相關類似犯罪案件，應勇於出面舉報，勿掉入犯罪圈套，警察將傾力偵辦，將不法人士繩之於法，維護安平地區治安。

警方清查指出，茶葉一斤成本約500元；然犯案以半斤販賣5000～7500；一斤約1萬5，目前偵處有發現10多件，得手案件目前約有5件，另5件未遂，然恐嚇取財罪行有處罰未遂，惡質行徑不論既遂與未遂都會併案偵處；目前持續清查中，主嫌過去類似前科警方懷疑是否有其他共犯及其他涉案案件，除依恐嚇取財罪嫌送外，並擴大偵辦中。

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