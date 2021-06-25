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莫德納疫苗7月1日將送抵地方　台南力拚疫苗覆蓋率提升

▲台南市衛生局長許以霖說明新增3位疑施打般苗不良反應個案，3名女性都是住在護理之家，2人施打疫苗後有喘的現象而送醫，另名87歲失智女子過世，3案均通報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局長許以霖指出，中央配送新一批莫德納疫苗預計7月1日送抵地方，台南已規劃安排大、中、小型施打站，盼讓施打速率加快、疫苗覆蓋率提升。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府舉行一級指揮中心防疫會議，會中就疫苗施打和防疫作為等持續滾動檢討，視訊與會的南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清指出，台南積極做很多篩檢，迄今都未找到不明感染源，24日已連續第9天+0，但仍需小心謹慎，落實匡列和疫調才能因應北部疫情，而疫情之外的經濟面向，市府同樣需費心因應。

黃偉哲市長認為，疫情、篩檢和口水戰等紛紛擾擾，目前社會氣氛不大好，大家都需要好消息，所以在情緒上，「我們把台南顧好，至少大家心情好一點」，而在實質上，台南全力防堵疫情傳播鏈，不要重蹈覆轍其他縣市發生的狀況，「盡量找到沒有想到的死角，盡量做」。

台南市衛生局長許以霖報告疫情概況時說明，中央配送新一批莫德納疫苗預計7月1日送抵地方，台南已規劃安排大、中、小型施打站，盼讓施打速率加快、疫苗覆蓋率提升，才有早日解封的本錢；而台南市24日在「全國疫情研商早報」時向中央建議把「家用快篩試劑」納入當成企業快篩的工具之一，也獲中央贊成。

許以霖在防疫會議另外分享英國、以色列和香港等國在疫苗大規模接種後，國民擁有一定程度的疫苗接種率時，後疫情時代的防疫措施，作為台南參考。

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