高雄「手機醫生」線上回收免出門　舊iPad mini2賣出3.83倍高價

▲檢測中心開箱。（圖／高雄市經發局提供）

記者吳世龍／高雄報導

防疫期間民眾少出門、電商平台腦筋動得快，不只出貨宅配大幅成長，現在更推舊手機線上回收服務。高雄市經發局指出，消費者可先透過高雄新創公司點子行動科技研發的「手機醫生」APP比價，挑選蝦皮、PChome、momo、myfone等通路申請線上回收服務，就有專人到府回收估價。不僅申請流程只要3分鐘，報價最多甚至比原廠回收價高3.83倍，而且最快3天內就可收到貨款，可說是十分便利。

高雄市經發局指出，新冠肺炎疫情升溫以來，台灣二手手機舊機回收報價實體通路上漲了2%，而線上回收通路更高達15%不等，但實體通路估價數卻明顯下降46%，線上回收通路數則明顯上升32%。以iPad mini2為例，Apple線上回收價約600元，而 蝦皮、myfone回收價為2,300元，對消費者而言不僅賣價更高又更便利，可預見未來舊機線上回收將成新常態。

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▲手機醫生App提供超過40個回收平台的比價服務。（圖／高雄市經發局提供）

點子行動科技表示，線上舊機回收只要3分鐘就可完成初步估價與申請，而且除了手機外，平板、手錶、筆電都在回收範圍。消費者申請後只要在家輕鬆等物流到府收件與報價，且部分平台寄送或退回都免運費，擔心最終報價結果不夠滿意的用戶，申請退回也不會有太大損失。

點子行動科技指出，目前四家電商均使用專業檢測軟體做為驗機估價工具，其中蝦皮、PChome更導入iTS規範，不僅符合ISO27001資安認證、ADISA國際認證，與使用提供100萬美元保險的知名iMT-Cleaner資料清理系統，更搭配全時遠近距離攝影監控，保障估價流程透明公正。同時，還承諾3 x 24的快速服務，24小時內到府收件、24小時完成估價、24小時內撥款，讓消費者最快在3天內就能收到貨款，部分平台6月份還額外加贈平台或超商購物金、禮券等，超多好康歡迎多加比較。

高雄市經發局長廖泰翔表示，點子行動科技目前進駐於高雄市數位內容創意中心，是非常優秀的在地新創公司，開發的「手機醫生」APP不僅在全球創下超過680萬人次下載，堪稱全球最受歡迎的手機檢測軟體，更曾摘下台灣APP排行榜冠軍。除了有快速檢測手機功能，更提供回收比價機制，站在消費者角度持續開發更多實用的功能，歡迎需要舊機回收的民眾多加利用，宅在家防疫還能賺好康。

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