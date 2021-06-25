　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Delta變種強襲以色列！　50%確診者「打過疫苗」也中標

▲▼繼4月中取消戶外口罩禁令後，以色列6月15日宣布在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 繼4月中取消戶外口罩禁令，以色列6月中宣布，在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列快速推動新冠疫苗接種，截至24日已施打超過千萬劑，約57%人口完整接種，近日卻在首見於印度的Delta變種病毒侵襲下，出現新一波病例激增。該國衛生官員指出，近來新的確診個案中有多達一半已接種疫苗。

根據當地《國土報》，以色列​衛生部總監雷維（Chezy Levy）向《以色列公共廣播公司》（Kan Bet）23日說明，約有40%至50%的新病例為已接種疫苗的民眾，但未詳細說明統計期間。他此前於21日指出，日增確診病例中有1/3為已接種族群，目前不確定他們已完整接種或僅接種一劑，正持續分析這些個案。

儘管上述皆為初步數據，仍代表Delta變種在如以色列等疫苗覆蓋率高的地區可能繼續傳播，引發民眾憂慮。但好消息是，相較未接種疫苗者，已接種者感染後症狀似乎較輕。

以色列21日通報新增123起確診病例，為5月來首度除日增破百例。雷維當天說明，其中約70%病例由Delta變種引起。相較其他變異株，Delta變種對已接種疫苗者的風險最大。在Delta變種佔據逾90%病例的英國，73起相關死亡個案中就有26人已完整接種疫苗。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
家樂福、全聯怎麼選？　鄉民竟「一致不推它」：遲早會被反噬
沈富雄看2國數據揭「台灣驚人成就」　批陳時中視若無睹
女大生洗澡急拍下「真．看見台灣」！　網見高雄位置笑了
正妹員工懷孕淚吐「被硬上」！老闆遭判刑嚇壞　婦產科1句話還清
「有殘劑快通知我」診所電話被打爆！　醫曝實際狀況
快訊／18歲以上可預約打殘劑　侯友宜曝新北開放順序
高速公路遇暴雨應「打雙黃燈」？網論戰釣出國道警回覆
快訊／疫情燒進北市府！驚傳11樓市長室外駐衛警確診
165萬人已打疫苗！　8大類接種率曝光「這類最低才1%」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓少女時代集體消失！剩她1人被金正恩寵愛　26首公演她唱22首

漁夫剖魚秀...滑出一瓶「沒開封威士忌」　 奇異片讓600萬人吵翻

崩塌前後對比超驚悚！美大廈3死99失聯　搜救員朝瓦礫堆呼喊搶命

Delta變種強襲以色列！　50%確診者「打過疫苗」也中標

巨大木板高速插入擋風玻璃　女驚險逃死片曝光：就插在2人中間！

再贈百萬劑疫苗！日本外相：收到蔡總統與台灣感謝　能幫忙太好了

三星千金熱戀4年下嫁保鑣！夫酗酒家暴「感情逝」...爆疑性騷女星

4年前才殺人！變態男公園斬首把斷頭當球踢　他爆料：老婆被性侵

日防衛大臣：台灣安全與日本「直接相關」　密切關注台海情勢

貝佐斯7月搭火箭升空　罕見太空之旅保險自行承擔

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

北韓少女時代集體消失！剩她1人被金正恩寵愛　26首公演她唱22首

漁夫剖魚秀...滑出一瓶「沒開封威士忌」　 奇異片讓600萬人吵翻

崩塌前後對比超驚悚！美大廈3死99失聯　搜救員朝瓦礫堆呼喊搶命

Delta變種強襲以色列！　50%確診者「打過疫苗」也中標

巨大木板高速插入擋風玻璃　女驚險逃死片曝光：就插在2人中間！

再贈百萬劑疫苗！日本外相：收到蔡總統與台灣感謝　能幫忙太好了

三星千金熱戀4年下嫁保鑣！夫酗酒家暴「感情逝」...爆疑性騷女星

4年前才殺人！變態男公園斬首把斷頭當球踢　他爆料：老婆被性侵

日防衛大臣：台灣安全與日本「直接相關」　密切關注台海情勢

貝佐斯7月搭火箭升空　罕見太空之旅保險自行承擔

確診毒梟跨縣市移動做買賣　警視同重大刑案完成足跡蒐證

六月最後周五是「國際帶狗上班日」　網友嗨曬毛同事摸爆

運將開車嗨看A片！「一路沒停」正妹乘客嚇歪：他說在聽歌

Honda全新Civic五門版「爽快」登場！美臀線條讓車迷喊「真香」

網紅草爺偕林立青送暖　掏兩疊千元鈔「缺什麼就買」

疫苗殘劑開放施打！苗縣無殘劑暫不跟進　將視狀況滾動式調整

光良托賈永婕捐10台PAPR　又秘訂大馬餐盒送醫院...背後原因超暖

三級警戒夜市攤商難度日　雲縣府期待712後有條件式恢復營業

爺奶「車庫相見」交換禮物！5歲兒送別痛哭　緊抱徐小可畫面超揪心

桃園疫苗剩不到7000劑　鄭文燦：請第一至第六類或孕婦施打

國際熱門新聞

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

瞬間影片曝！邁阿密12層樓大廈13秒夷為平地

邁阿密大樓倒塌！　51人下落不明

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

女主播丟包1歲兒車內悶烤半小時　拖累政壇帥尪開房腥史又被嘴

快訊／香港《蘋果日報》停刊　拜登回應了

外星人早看到？1715顆恆星可觀測地球

影片曝！3米鱷魚咬死婦人　激戰警消護食物

寡婦看片調到最大聲　卻連錯喇叭！

提升保育南冰洋意識 國家地理學會宣布為第5大洋

印尼醫院年輕患者「多人吐血」轉入ICU！

南非37歲婦生10胞胎　卻住進精神病房

更多熱門

相關新聞

日加贈疫苗！醫喊：當季芒果塞滿飛機當回禮

日加贈疫苗！醫喊：當季芒果塞滿飛機當回禮

日本外務大臣茂木敏充今（25）日上午宣布，再追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，預計7月1日後發送。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」直呼感謝，並說「希望我們可以回贈一整架飛機的台灣當季芒果當回禮！」

快訊／新冠肺炎燒進北市府！驚傳11樓市長室外駐衛警確診

快訊／新冠肺炎燒進北市府！驚傳11樓市長室外駐衛警確診

呱吉好氣！好心肝百頁報告只能看30分鐘　北市府搬法條回應

呱吉好氣！好心肝百頁報告只能看30分鐘　北市府搬法條回應

日外相：收到蔡總統與台灣感謝　能幫忙太好了

日外相：收到蔡總統與台灣感謝　能幫忙太好了

萬大市場傳攤商確診　北市封36攤花3天消毒

萬大市場傳攤商確診　北市封36攤花3天消毒

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎以色列疫情變種病毒Delta變種

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

兒房間自殺徘徊飄炭味！爸2F出租

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」　加碼曝光消息來源

上海驚見「黑色大三角」高掛天空

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

2坨變腫病毒肉佔滿床　手有5個圈

絕對慘輸！12星座4大「吵架王」

快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面