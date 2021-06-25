快訊／新冠肺炎燒進北市府！驚傳11樓市長室外駐衛警確診

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市議員陳怡君接獲市府內部員工爆料，指市府負責市長安全駐衛警日前確診，目前已居家隔離。由於確診駐衛警為台北市保大支援市府駐衛警同仁，負責工作是市長安全警衛與市政大樓公共安全維護，因此造成市府員工人心惶惶，不少同仁均已居家隔離中。

陳怡君表示，經向台北市警察局索資詢問，證實有一名保安大隊駐衛警確診。由於該駐衛警也支援柯文哲市長安全警衛，而11樓正是市府高層辦公及會議室重鎮，引發市府員工高度關注及不滿市長蓋牌行為，痛斥市長不把基層公務員的安危當一回事。

陳怡君說，該駐警隊警員本月曾於6月4日、17日、18日上班之後確診，市長未公開確診足跡，倘若該名確診駐警有與市長、黃副市長接觸，那市長及副市長不是應該要快篩及自主管理嗎？市府雖有部分員工已居家隔離，但不少員工仍照常上班，也對自身安危感到擔心。

陳怡君指出，有府內員工質疑，「府級長官如果有接觸，不是應該快篩或居家隔離，難道長官打過一劑就不會確診嗎？難道柯市長不用自主管理嗎？」

此外，除了市長駐警確診，昨天也傳出文山區公所社會課也有一名女公務員確診，更讓基層公務員怒批，處室有確診狀況要往上呈報，那市府為何不知會、不公開確診者足跡，而讓基層公務人互相猜忌，更無法做好疫情防護？陳怡君痛批，市府決策就是蓋牌。

陳怡君也說，柯市長是台北市疫情指揮官，現在疫情仍十分嚴峻，市府相關高層的安全至為重要，因此建議包括柯市長及相關人員等人，若有與確診者有接觸史者，都應全部快篩、落實居家隔離自主管理。