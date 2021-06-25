呱吉好氣！好心肝百頁政風報告只能看30分鐘　北市府：只能看30分鐘

▲好心肝診所調查報告只能看30分鐘，引來議員質疑。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市黑箱疫苗風暴驚動全台，如今檢調介入調查後，爭議暫歇，全案交由司法機關定奪。不過，包括黃郁芬、邱威傑等多位北市議員近日質疑，向北市府調閱「好心肝診所疫苗施打問題完整報告書」卻處處受限，僅取得部分報告內容，表達強烈不滿，北市府也搬出法規回應，「議員調閱需以召開秘密會議或不公開方式，並於市議會指定場所，以不遮蔽文件內容方式提供閱覽」。

北市府指出，好心肝診所一案目前全案進入司法調查，調閱相關文件資料需經過檢察官同意。依據司法院大法官釋字第325號解釋、第585號解釋、內政部90年6月5日（90）台內民字第9004896號函釋及國家機密保護法，「議員調閱需以召開秘密會議或不公開方式，並於市議會指定場所，以不遮蔽文件內容方式提供閱覽」。

市府強調，市議會及市政府已協調，依循慣例將20多頁報告全文及附件內容，一併提供議員於議長室參閱，由於全案已進入司法，得知訊息後不得對外透露。時間均參酌文件內容及議員人數進行安排，若議員認為時間不夠，亦可再協商，本公平及合理原則彈性調整。本次總共11位議員查閱。

政風處長沈鳳樑表示，過去市府與議會針對密件公文調閱慣例，就是將一份完整的調查報告放在議長室，再由議會自行決議讓議員閱讀的方式，不能抄錄、攝影與限時30分鐘也是議會訂下的慣例。

另外，對於議員質疑，為何向市府索資好心肝事件資訊，卻有AB稿一事？北市府解釋，完整文件包含本府行政調查、訪談內容、診所資料、施打名單、與衛福部間的公文往來等內容，頁數較多，但由於目前全案已進入檢調調查，整份案卷屬密件，市府不得以一般索資處理提供，否則將違反偵查不公開的原則，依慣例，議員可在指定場所審閱完整檔案，審閱後不得向外透露內容。

因此有關議員索資，目前北市府僅能提供，「本府政風處針對公務員是否有依照作業規定管理疫苗所做的行政調查報告（5頁）」，至於公務員及私人診所有沒有涉及偽造文書等等的刑事犯罪責任，則由地檢署調查，涉及地檢署司法調查的內容，市府不能對外提供。

▲台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）