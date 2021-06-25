日本加碼送100萬劑疫苗！醫護粉專嗨喊：回送整架飛機的「當季芒果」

▲日本政府日前捐贈的124萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充今（25）日上午宣布，再追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，預計7月1日後發送。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」直呼感謝，並說「希望我們可以回贈一整架飛機的台灣當季芒果當回禮！」



日本外務大臣茂木敏充上午在記者會上表示，將在7月中旬前追加提供第二批共「100萬劑AZ疫苗」給台灣，距離首批124萬劑疫苗剛好時隔三星期。

消息一出，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」感謝之餘，也呼籲大家盡快接種疫苗，「大家趕快認真打，輪到你，就去打！外國友人的心意，覺得不能浪費掉！」，最後提到「這次希望我們可以回贈一整架飛機的台灣當季芒果當回禮！」



財經網美胡采蘋也開心表示，「再100萬！其實我覺得謝長廷的臉書貼文就可以看出會有後續啊哈哈哈哈。那個以後再有人說電腦系統沒有Republic of China，要把Taiwan選成China的話，我們一致建議替代方案選Japan喔！」，還tag出「希望我可以把之前讓出的AZ打回來。」



網友們也紛紛熱情回應，「謝謝日本，真的太感恩了」、「真的不是乞丐啦，我們是被包養」、「太棒了，謝謝日本！回程飛機可以塞滿台灣美食跟水果嗎？」、「這次希望來得及塞一飛機的芒果和荔枝回禮」、「感謝日本，只能之後用旅遊回報了」、「應該加碼香蕉和哈密瓜」。不過也有網友憂心忡忡的表示，「很感謝日本相助，但這不是長久之計，我們買的疫苗到底在哪裡？」