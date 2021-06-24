妳帳戶涉洗錢！高雄婦接「檢察官」來電　雙手奉上30兩金飾

記者吳世龍／高雄報導

又見詐騙老梗！高雄市前鎮區日前一名老婦人遭到詐騙電話，佯稱她的帳戶涉嫌洗錢案，要求核對金飾等財產數目為理由，老婦信以為真，將辛苦存下市價約180萬元的30兩金飾面交給車手，事後驚覺受騙報警，警方雖順利逮捕車手，但30兩金飾卻無法再追回來。

▲警方在台中烏日高鐵站查獲詐騙集團的黃姓車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮分局瑞隆派出所17日夜間接獲70歲陳姓老婦人報案，指出當日傍晚接獲詐欺集團佯稱是台北地檢署檢察官來電，說她的帳戶涉嫌洗錢案，必須核對金飾等財產數目，並向她誆稱數目不對就要沒收充公，陳婦一時間害怕竟信以為真，就把年輕時辛苦存下來的30兩金飾放在背包內，相約在住家附近交付給詐騙集團車手。事後陳婦驚覺不對勁，將事情告知女兒，這才發現遭人詐騙上當，立刻報警處理。

▲警方在台中烏日高鐵站查獲詐騙集團的黃姓車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方接獲報案後，立刻成立專案小組清查，經調閱相關監視器畫面發現，21歲的黃姓車手將詐騙得手的金飾，帶至台中交給詐騙集團後，再逃逸到桃園中壢地區的汽車旅館內藏匿。警方在22日發現黃男搭乘高鐵南下，研判可能再度犯案，立刻調度警力部署在台中、高雄等地高鐵站周邊，果然在台中烏日高鐵站發現黃男，將他攔檢盤查順利逮捕，警方訊後依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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