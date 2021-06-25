中職爭取29日復賽「閉門開打」！指揮中心：尚在審查

▲指揮中心指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

三級警戒持續延長，但中華職棒規劃29日恢復比賽，體育署表示，已經把防疫計畫提供給指揮中心，尊重指揮中心的決定。而副指揮官陳宗彥今（25）日說明，指揮中心尚在審查，會視整體計劃是否符合疫情現況做考量。

中職聯盟與球團22日在領隊會議上達成共識，規劃29日為恢復比賽首日，先以桃園、台中、雲林、台南、高雄做為復賽場地。目前中職的防疫計畫已送交體育署及指揮中心，待體育署審核通過，再經過指揮中心同意，以及各地政府同意即可復賽。

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陳宗彥在全國防疫會議會後記者會提到，體育署審查完已送到指揮中心，目前指揮中心還在審查中，會視整體所提計畫是否符合疫情現況考量。

競技組組長藍坤田表示，中職復賽一切以防疫安全考量，目前還是三級警戒狀態，中職參考6搶1比賽的泡泡模式，提出防疫計畫，體育署也要求相關建議。

藍坤田指出，會要求中職所有人員都要造冊，進入都是點對點，除了比賽時教練、裁判及選手之外，全程戴口罩，比賽前都要篩檢，並且定期篩檢、每周一次，球隊集中住宿、團進團出，體育署的立場就是把防疫做到最好，提供最好的建議，相關內涵的部分就請指揮中心審核，看有沒有辦法把風險降到最低，提供給指揮中心參考。