　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中職爭取29日復賽「閉門開打」！指揮中心：尚在審查

▲▼指揮中心6/11記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

三級警戒持續延長，但中華職棒規劃29日恢復比賽，體育署表示，已經把防疫計畫提供給指揮中心，尊重指揮中心的決定。而副指揮官陳宗彥今（25）日說明，指揮中心尚在審查，會視整體計劃是否符合疫情現況做考量。

中職聯盟與球團22日在領隊會議上達成共識，規劃29日為恢復比賽首日，先以桃園、台中、雲林、台南、高雄做為復賽場地。目前中職的防疫計畫已送交體育署及指揮中心，待體育署審核通過，再經過指揮中心同意，以及各地政府同意即可復賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳宗彥在全國防疫會議會後記者會提到，體育署審查完已送到指揮中心，目前指揮中心還在審查中，會視整體所提計畫是否符合疫情現況考量。

競技組組長藍坤田表示，中職復賽一切以防疫安全考量，目前還是三級警戒狀態，中職參考6搶1比賽的泡泡模式，提出防疫計畫，體育署也要求相關建議。

藍坤田指出，會要求中職所有人員都要造冊，進入都是點對點，除了比賽時教練、裁判及選手之外，全程戴口罩，比賽前都要篩檢，並且定期篩檢、每周一次，球隊集中住宿、團進團出，體育署的立場就是把防疫做到最好，提供最好的建議，相關內涵的部分就請指揮中心審核，看有沒有辦法把風險降到最低，提供給指揮中心參考。

ET快訊
新冠新症狀「出現咳血」！　多在年輕確診者發生
最新畫面曝！新店9惡煞討債60萬擄人　群聚將被罰330萬
女業務確診還到處賣保險！接觸104人害5染疫　衛生局開罰了
新冠最新「5大症狀」！　接種後出現1反應恐確診
「開雙B、百萬股東」跑來領紓困！　銀行員怒轟：錢都拿去買股票
一把火燒出歷史！敦化南路頂加火災　竟是亞洲首富豪宅
即日起「疫苗殘劑開放」　18歲以上不限類別可預約

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽憂副作用！苦求女兒「不准打疫苗」　她想偷打網全挺：不用怕

有殘劑請趕快通知我！台中診所電話被打爆　市府公布施打對象

重症醫示警：大規模打疫苗「1關鍵點沒做到」　將進入下場戰役

雞蛋放冷藏「10顆破5顆」！她超崩潰...網點出1關鍵：我也遇過

滿足安全感！他「偽造慢箋」狂領管制安眠藥　健保署追討2倍藥價

嘜擱來啊！宜蘭頭城人募資掛看板：你來幹嘛？好意思嗎？

「按摩店人體示範」狂被檢舉　警每天上門！闆娘曝真相：一切合法

醫PO祭品文感謝日本加贈百萬劑疫苗　千人嗨＋1：疫情過後必去玩

台鐵拼公司化！趁三級警戒「找基層開會溝通」挨轟：有這麼急？

恐怖女業務確診還到處賣保險！接觸104人害5染疫　衛生局開罰了

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

日93歲爺睽違20年駕駛虛擬愛車 可愛模樣逗樂網：名副其實老司機

媽憂副作用！苦求女兒「不准打疫苗」　她想偷打網全挺：不用怕

有殘劑請趕快通知我！台中診所電話被打爆　市府公布施打對象

重症醫示警：大規模打疫苗「1關鍵點沒做到」　將進入下場戰役

雞蛋放冷藏「10顆破5顆」！她超崩潰...網點出1關鍵：我也遇過

滿足安全感！他「偽造慢箋」狂領管制安眠藥　健保署追討2倍藥價

嘜擱來啊！宜蘭頭城人募資掛看板：你來幹嘛？好意思嗎？

「按摩店人體示範」狂被檢舉　警每天上門！闆娘曝真相：一切合法

醫PO祭品文感謝日本加贈百萬劑疫苗　千人嗨＋1：疫情過後必去玩

台鐵拼公司化！趁三級警戒「找基層開會溝通」挨轟：有這麼急？

恐怖女業務確診還到處賣保險！接觸104人害5染疫　衛生局開罰了

NBA西冠G3快艇14分射太陽　PG聯手傑克森轟50分力壓CP3

日本時隔3週加贈100萬劑疫苗　民進黨團：證明台日關係鞏固

樂天桃猿快篩全陰性　陳禹勳被插鼻瞪大眼耍寶

三星千金熱戀4年下嫁保鑣！夫酗酒家暴「感情逝」...爆疑性騷女星

台南「鴻品牛肉湯市政府店」7月底歇業　控訴政府無能一再延遲警戒

嚴防Delta病毒　指揮中心：高風險國家「入境即送檢疫所」

評／如果「有去」過北農就被感染　那就一點也不「有趣」

不想再被「挖屁股」女童揭發變態直排輪教練性侵2童

0056第一大持股變長榮！　國民ETF抱船票當水手

4年前才殺人！變態男公園斬首把斷頭當球踢　他爆料：老婆被性侵

直播到一半...飛彈飛來炸毀大樓　巴國記者目睹「黑煙吞噬建築物」

生活熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

恩主公護理部主任：我們很憤怒

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

G奶女優2個月沒收入：僅10%人能靠拍片生活

防疫女神曝光「疫苗站恐怖實況」：這真的很令人擔憂

打工族爽領1萬補助！社畜：正職活該被提款？

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

高雄13人群聚曝光「20年前揪心事」　真相聽完都哭了

中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝

7／1開放接種德納疫苗第2劑！

紓困4.0「9圖看懂」打工族可領1萬

女客人幫外送員補身體！他細看罐頭傻眼：大姐…

病患呼吸衰竭棄急救…妻淚跪：拜託救他

更多熱門

相關新聞

亂示警：沿街消毒...翰品中獎了　花蓮男遭法辦

亂示警：沿街消毒...翰品中獎了　花蓮男遭法辦

花蓮男子日前在群組PO文：「這週台北人都有到花蓮來避難 剛送餐發現有化學兵在美崙沿街噴藥 原來是翰品中獎了 封閉暫停營業」等訊息，經花蓮警分局查證係屬假訊息，男子因涉嫌散布假訊息，遭到警方移送花蓮地檢署偵辦。

施明德反對台灣標準放行疫苗　民進黨團回擊

施明德反對台灣標準放行疫苗　民進黨團回擊

指揮中心：提國外接種證明「可在國內打第二劑」

指揮中心：提國外接種證明「可在國內打第二劑」

即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

新「疫苗險」加入搶市！含防疫雙保障　理賠金最高64萬

新「疫苗險」加入搶市！含防疫雙保障　理賠金最高64萬

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

兒房間自殺徘徊飄炭味！爸2F出租

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」　加碼曝光消息來源

上海驚見「黑色大三角」高掛天空

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

絕對慘輸！12星座4大「吵架王」

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣

寶寶對母開口首句話竟是「救我」！

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面