即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

▲指揮中心宣布可開放疫苗殘劑預約。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

針對專家建議可開放30歲以上民眾預約施打殘劑，副指揮官陳宗彥在記者會上宣布，同意開放預約疫苗殘劑，先是尚未開放的類別接種對象，接著不限類別也可預約，但要符合接種年齡18歲以上，會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記。

為避免疫苗浪費，諸多縣市首長及醫師們紛紛疾呼，希望能讓殘劑做最有效的運用，而非直接丟棄。兒科醫師徐嘉賢認為，盼在保有長者優先得同時，一旦長者失約棄打時，名額可以釋出。

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對此，陳宗彥今在記者會上宣布，疫苗殘劑與各縣市首長開會後，決議可開放預約「每一天的最後一瓶」接種，會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記，可針對尚未開放的類別接種對象，再來則是不限其他接種對象，但要符合接種年齡，也就是18歲以上。

陳宗彥說，對於開放非現行優先接種類別的部分，會請接種人員在同意書上要駐記剩餘劑量的使用者，且在注射完畢後將接種資料上傳全國性預防接種系統。

陳宗彥說明，希望注射站可先準備，因為無法臨時找人，若最後一瓶有預約到，可就備用名單去聯繫，同時會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）