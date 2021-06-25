亂示警：沿街消毒...翰品中獎了　花蓮男「看到黑影就開槍」糗爆

▲▼花蓮男子在群組PO文「翰品中獎了封閉暫停營業」假訊息，遭警方移送偵辦。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮男子日前在群組PO文：「這週台北人都有到花蓮來避難 剛送餐發現有化學兵在美崙沿街噴藥 原來是翰品中獎了 封閉暫停營業」等訊息，經花蓮警分局查證係屬假訊息，男子因涉嫌散布假訊息，遭到警方移送花蓮地檢署偵辦。

新冠肺炎疫情日益嚴峻，花蓮1名男子在Line 群組「屌貓一族」張貼「這週台北人都有到花蓮來避難 剛送餐發現有化學兵在美崙沿街噴藥 原來是翰品中獎了 封閉暫停營業」的假訊息，經警方截圖存證偵辦，男子坦承不諱。警方呼籲民眾勿再轉傳與散布。

涉案男子到案表示，因看見有人在美崙地區消毒，未經查證便在群組裡發言。只是想提醒大家注意，沒有要造成恐慌的用意。

警方認為，散布假訊息是事實且已觸法，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局表示，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊；防疫期間如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情謠言或不實訊息，將依特別條例速查嚴辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

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