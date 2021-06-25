提國外接種證明「可在國內打第二劑」！指揮中心：品牌一致不能混打

▲即日起開放施打AZ第二劑。（圖／《ETtoday資料照》）

記者周姈姈／台北報導

指揮中心今（25）日宣布，即日起開放接種AZ第二劑，莫德納第二劑則是等到7/1開放。針對已在國外打第一劑疫苗且符合國內接種第二劑的民眾，指揮中心表示，只要出示國外預防接種卡即可在國內打第二劑，不過也提醒民眾，目前國內並無開放混打，接種二劑疫苗須為同品牌。

副指揮官陳宗彥於今日上午記者會說明，關於接種完第一劑的民眾，對於第二劑的部分，再次跟縣市政府說明，目前已開放AZ的部分，滿10～12周的可以接種第二劑，不管之前是自費或公費都可以接種，醫療院所之前幫民眾打第一劑時都會幫忙預約好第8周打第二劑，之前因為暫時還未開放第二劑，有些醫療院所會通知當事人取消預約，而最近開放後，有些醫院就已幫預約對象改為第10周接種第二劑。

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陳宗彥表示，另外還有一類是在國外接種過第一劑且需要在國內打第二劑的民眾，依照目前開放接種對象的類別，也可以協助接種第二劑。他也提到，目前除了開放AZ第二劑接種之外，7/1開始也將開放莫德納接種第二劑。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



至於已在國外打第一劑且現在可以在台灣接種第二劑疫苗的民眾，該如何證明自己曾在國外打過疫苗，陳宗彥說，全世界WHO都有制定醫療接種卡，有打過疫苗的人就會有一張預防接種卡，大致上記載資料各國都沒有差太多，因此在台灣只要告知原接種哪個品牌並出示這張卡即可打第二劑。

另外，陳宗彥也強調，現在國內並沒有開放混打疫苗，若民眾在國外第一劑打AZ，在國內一樣只能打AZ。