秘魯祖孫返台爆傳播鏈　起底「Lambda病毒」強襲29國！WHO急示警

▲專家表示，Lambda變異株在非常短的時間內，變成秘魯最主要流行的變種病毒。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

屏東縣連日「+0」後再度出現本土病例，其源頭是台中一對從秘魯返台的祖孫，衛生局現已展開調查個案是否與新冠病毒變異株「Lambda病毒」有關。事實上，Lambda變異株早在秘魯快速蔓延開來，該國境內相關確診個案已飆升至80%以上。

綜合MercoPress等外媒報導，在秘魯發現新的新冠病毒變異株「Lambda病毒」於2020年8月首度現蹤，當時被稱為「C.37」或「Andean」，目前至少在29個國家流行，大多集中南美洲。

秘魯分子生物學家Pablo Tsukayama指出，早在2020年12月，境內相關Lambda變異株相關個案僅200例，但到了2021年3月下旬，就占首都利馬確診病例約5成，「再隔3個月，也就是現在，全國有80%的確診個案與它有關，Lambda變異株在非常短的時間內，變成秘魯最主要流行的變異毒株。」

世界衛生組織（WHO）表示，Lambda新冠變異株與多國大量社區傳播事件有關，除了秘魯之外，範圍擴及智利、阿根廷、厄瓜多等國，由於該毒株相關個案在南美洲逐漸增加，已將其納入全球「須留意變異株」（variant of interest），擔憂其傳播率及抗藥性可能更高。

面對新冠變異株Lambda強勢來襲，秘魯5月31日修正新冠死亡統計數據，每10萬人就有551人因染新冠病逝，據6月初外媒報導，這使得當地新冠死亡率竄升至全球第一。

放眼智利，該變異株在過去約2個月的時間內占所有個案的32%；換算下來，傳播率與巴西Gamma變異毒株差不多（33%），同時遠勝英國的Alpha（4%）病毒。至於阿根廷，Lambda變異株自2021年2月下旬以來迅速擴散，到了今年4月2日至5月19日期間，已占所有確診個案的37%。

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