國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死　5車廂脫軌畫面曝

▲印度野象遭列車撞擊。（圖／路透）

▲印度野象遭列車撞擊。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度東北部阿薩姆邦近日發生嚴重列車撞象事故，一列高速客運列車早晨行經偏遠森林地帶時，撞上約100頭野生亞洲象的象群，造成7頭大象當場死亡，另有1頭小象受傷。列車司機雖已緊急煞車，但仍無法避免撞擊，導致包括5節車廂及車頭脫軌，所幸列車上650名乘客均無人受傷。

事故地點非指定象群通道 乘客分流處理

這班從米佐拉姆邦（Mizoram）開往新德里的Rajdhani Express列車，部分脫軌車廂的乘客被轉運至古瓦哈提（Guwahati）搭乘其他列車繼續行程。印度鐵路公司表示，事故發生地點並非官方指定的大象通道，因此列車未實施限速措施。死亡大象將由獸醫進行解剖，並於當日安排安葬。

▲印度野象遭列車撞擊。（圖／路透）

阿薩姆野生象頻遭列車撞擊 危險時節加劇衝突

阿薩姆邦估計約有7000頭野生亞洲象，是印度象群集中地之一。當地列車撞象事故並非罕見，自2020年以來已有至少12頭大象因高速列車喪生，每年平均約20頭。每年稻米收割季節，大象常進入人類居住區覓食，加上森林砍伐與建設工程推進，使象群與人類的衝突增加。

科技防護與保護措施逐步推行

印度南部泰米爾納德邦已導入人工智慧與機器學習監控系統，以減少列車撞象事故的發生。此外，印度也在馬圖拉（Mathura）設立大象醫院，以提供受傷野生象救治與保護。專家呼籲，必須結合科技、防護措施及生態保護，降低人象衝突與野生象死亡率。

12/18 全台詐欺最新數據

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

