美再度扣押油輪畫面曝光　委內瑞拉斥「綁架」擬向聯合國申訴





▲美國20日再度扣押油輪，根據官方釋出的影片，可見美國直升機盤旋在大型油輪甲板上方。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國20日在委內瑞拉海域附近攔截扣押一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪「世紀號」（Centuries），這是本月第二起類似事件。根據美國國土安全部部長諾姆公開的7分多鐘空拍影片，可見美國直升機盤旋在大型油輪甲板上方，並稱美國將繼續打擊非法轉運受制裁石油的行為，「我們會找到你們，並將阻止你們」。

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

BBC、路透等報導，總統川普先前宣布下令封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，這起最新行動由美國海岸防衛隊主導，執法任務與先前行動相似，也就是由專業戰術小組在國際水域登船。

諾姆（Kristi Noem）透過社群平台X發布7分41秒行動影片，並稱美國海岸防衛隊在國防部支援下扣押一艘曾停靠委內瑞拉的油輪，美國會持續打擊非法轉運、用於資助該區域毒品恐怖主義活動的受制裁石油，「我們會找到你們，並將阻止你們」。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，美軍將堅定無畏地進行海上攔截行動，瓦解非法犯罪網絡。

針對美方的最新行動，委內瑞拉政府譴責美國的行為是盜竊和綁架，稱計畫向聯合國安理會等機構提出申訴。

已知世紀號油輪是懸掛巴拿馬國旗的船隻，但在過去5年期間，也曾懸掛希臘與賴比瑞亞國旗航行，且不在美國財政部制裁船隻名單上。只不過依據諾姆的說法，世紀號油輪涉嫌載運受美國制裁的石油。

川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛領導名為「太陽卡特爾」的恐怖組織，利用竊取的石油資助毒品恐怖主義、人口販運、謀殺等犯罪活動。近期美軍加強在加勒比海的軍事部署，並多次鎖定涉嫌走私毒品的委內瑞拉船隻進行致命攻擊，至今大約造成100人死亡。