國際

疑用「酸性液體」洗下體！　英護理師狂虐癱瘓男

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲英國一名護理師被指控粗暴對待癱瘓病患。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯62歲護理師戴維斯（Andrew Davies）對癱瘓病患施暴，不僅在照護期間粗暴對待受害者，還使用類似「酸性溶液」的液體清洗對方生殖器，如今因行為不當被註銷執照。

BBC、《鏡報》等外媒報導，病患A罹患「格林-巴利症候群」（GBS），並因這種自體免疫疾病導致癱瘓，在威爾斯南部梅瑟蒂德菲爾（Merthyr Tydfill）的查爾斯王子醫院（Prince Charles Hospital）加護病房待了143天，終於轉介至普通病房，未料2021年5月至6月，卻在戴維斯的照護下歷經痛苦遭遇。

根據病患A與妻子證詞，儘管他在治療期間只能透過眼神與搖頭表達痛苦，卻遭戴維斯咒罵「別他X的對我翻白眼。」此外，病患A多次被戴維斯粗暴推擠頭頸部，撕扯胸前電極片，用力擠壓陰莖並拉扯包皮，還使用「感覺像是酸性溶液」的不明液體清洗生殖器，造成劇烈灼傷感而「痛苦地叫出來」。

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

戴維斯擁有40年護理經驗，但始終否認所有指控，宣稱病患A因病情和長期住院產生「錯誤記憶」，甚至指控對方懷恨在心，只因他曾拒絕提供飲料，避免感染風險。

不過，英國護理師與助產士委員會（NMC）從病患A、其妻子與醫院員工蒐集的證詞與證據，均顯示指控為真。該委員會調查發現，戴維斯多次使用非臨床標準的清潔用品，處理病患私密部位，最終判定他涉及9項不當行為指控全部成立。

NMC代表律師指出，戴維斯的行為意圖恐嚇、羞辱病患，造成恐懼與身心創傷，因此委員會最終裁定將戴維斯註銷執照。威爾斯康塔夫摩根大學衛生委員會（Cwm Taf Morgannwg University Health Board）也指出，病患安全與尊嚴至關重要，2021年接獲申訴後，已立即停止該護理師的工作，並啟動相關程序。

每日新聞精選

12/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

護理師虐待癱瘓瀆職行為不當

