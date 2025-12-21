美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國談判代表20日預計在佛羅里達州與俄羅斯官員會晤，就終結俄烏戰爭展開新一輪談判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早在基輔表示，若要真正結束戰爭，美國必須對俄羅斯「再多施加一點壓力」，否則外交努力恐難奏效。

美國總統川普政府正加緊推動俄烏達成協議，以結束俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來的戰爭。美方昨天才與烏克蘭及多個歐洲國家的官員進行磋商，今天隨即在佛州邁阿密與俄方代表展開會談，顯示華府正同步對基輔與莫斯科進行外交接觸。

澤倫斯基在基輔表示，美國必須清楚傳達立場，若外交手段無法產生效果，就應對俄羅斯採取全面施壓措施。他直言，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「尚未感受到應有的壓力」，並強調烏克蘭仍需要更多軍事援助，同時呼籲對俄羅斯整體經濟實施更嚴厲的制裁。

一名俄方消息人士向路透社透露，普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）已抵達邁阿密，準備與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）會談。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前也表示，自己可能加入相關談判。

不過，俄方消息人士同時指出，目前已排除德米崔耶夫與烏克蘭談判代表直接會面的可能性，顯示俄烏之間的溝通仍主要透過美方斡旋。

澤倫斯基20日進一步表示，若美國、俄羅斯與烏克蘭三方的國安顧問會談，有助於推動戰俘交換，並為未來舉行「元首峰會」鋪路，烏方將表示支持。

儘管外交動作頻頻，熟悉情報評估的消息人士指出，美國情報報告持續警告，普丁仍有意全面控制烏克蘭，這與部分美國官員認為莫斯科已準備好邁向和平的說法形成落差。

普丁近日在莫斯科舉行的年度記者會上，也未釋出任何讓步訊號，重申俄方結束戰爭的條件自2024年6月以來未曾改變，包括要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO），並從俄方宣稱擁有主權的4個烏克蘭地區全面撤軍。

基輔方面則明確拒絕上述要求，強調絕不會割讓莫斯科軍隊在近4年戰爭中始終未能完全攻下的領土，俄烏在核心立場上的分歧依舊難解。