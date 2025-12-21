　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國談判代表20日預計在佛羅里達州與俄羅斯官員會晤，就終結俄烏戰爭展開新一輪談判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早在基輔表示，若要真正結束戰爭，美國必須對俄羅斯「再多施加一點壓力」，否則外交努力恐難奏效。

美國總統川普政府正加緊推動俄烏達成協議，以結束俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來的戰爭。美方昨天才與烏克蘭及多個歐洲國家的官員進行磋商，今天隨即在佛州邁阿密與俄方代表展開會談，顯示華府正同步對基輔與莫斯科進行外交接觸。

澤倫斯基在基輔表示，美國必須清楚傳達立場，若外交手段無法產生效果，就應對俄羅斯採取全面施壓措施。他直言，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「尚未感受到應有的壓力」，並強調烏克蘭仍需要更多軍事援助，同時呼籲對俄羅斯整體經濟實施更嚴厲的制裁。

一名俄方消息人士向路透社透露，普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）已抵達邁阿密，準備與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）會談。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前也表示，自己可能加入相關談判。

不過，俄方消息人士同時指出，目前已排除德米崔耶夫與烏克蘭談判代表直接會面的可能性，顯示俄烏之間的溝通仍主要透過美方斡旋。

澤倫斯基20日進一步表示，若美國、俄羅斯與烏克蘭三方的國安顧問會談，有助於推動戰俘交換，並為未來舉行「元首峰會」鋪路，烏方將表示支持。

儘管外交動作頻頻，熟悉情報評估的消息人士指出，美國情報報告持續警告，普丁仍有意全面控制烏克蘭，這與部分美國官員認為莫斯科已準備好邁向和平的說法形成落差。

普丁近日在莫斯科舉行的年度記者會上，也未釋出任何讓步訊號，重申俄方結束戰爭的條件自2024年6月以來未曾改變，包括要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO），並從俄方宣稱擁有主權的4個烏克蘭地區全面撤軍。

基輔方面則明確拒絕上述要求，強調絕不會割讓莫斯科軍隊在近4年戰爭中始終未能完全攻下的領土，俄烏在核心立場上的分歧依舊難解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

美提議與烏俄在邁阿密三方談判　澤倫斯基：歐洲代表可能出席

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死　5車廂脫軌畫面曝

快訊／北海道3分鐘內連兩震！先規模5.4再5.2　最大震度3

南韓酷澎恐遭停業處分？9座物流中心啟動無薪假　員工憂裁員潮

日本駕駛闖平交道「遭電車拖行200m」慘死！　瞬間燒成火球

人妻「聯手小王」想殺死丈夫！偽造遺書冷血計畫曝　遭判19年

伊朗處決以色列間諜！　控27歲男「偷拍軍事機密」執行任務200次

北海道「露天溫泉」湧入大量沙丁魚屍！惡臭沖天　緊急禁入浴

柬詐騙園區「遭泰軍F-16空襲」！　詐團豬仔驚恐逃竄畫面曝

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

美提議與烏俄在邁阿密三方談判　澤倫斯基：歐洲代表可能出席

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死　5車廂脫軌畫面曝

快訊／北海道3分鐘內連兩震！先規模5.4再5.2　最大震度3

南韓酷澎恐遭停業處分？9座物流中心啟動無薪假　員工憂裁員潮

日本駕駛闖平交道「遭電車拖行200m」慘死！　瞬間燒成火球

人妻「聯手小王」想殺死丈夫！偽造遺書冷血計畫曝　遭判19年

伊朗處決以色列間諜！　控27歲男「偷拍軍事機密」執行任務200次

北海道「露天溫泉」湧入大量沙丁魚屍！惡臭沖天　緊急禁入浴

柬詐騙園區「遭泰軍F-16空襲」！　詐團豬仔驚恐逃竄畫面曝

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

全炫茂奪大賞！淚崩曝「爸爸病了」　朴寶劍隔10年回娘家：想起《音樂銀行》

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

美提議與烏俄在邁阿密三方談判　澤倫斯基：歐洲代表可能出席

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

賓士宣布「首席設計長明年1月退場」！主導品牌風格近30年影響深遠

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

【記者目擊42秒驚魂】《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機傷人　一關鍵轉身紀錄

國際熱門新聞

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

日本宮古機場內發現「4未爆彈」！

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死

即／北海道晚間連搖兩下！5.4地震後3分鐘再震

美提議與烏俄在邁阿密三方談判

日記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血

73歲普丁罕見認了「戀愛中」　風流史被挖出

臭！北海道「露天溫泉」湧入大量沙丁魚屍

日80多歲獵人「捕獸器旁」遇熊襲慘死！

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

人妻「聯手小王」想殺死丈夫　冷血計畫曝

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

水族館海星「貼玻璃揮手掰掰」萌翻全網

更多熱門

相關新聞

美提議與烏俄在邁阿密三方談判

美提議與烏俄在邁阿密三方談判

烏克蘭總統澤倫斯基20日透露，美國提議在佛羅里達州邁阿密進行俄烏美三方談判，且可能有歐洲代表出席。他也強調，烏克蘭選舉的安排完全是國內事務，俄羅斯總統普丁無權干涉，更不可能在俄軍佔領的地區舉行投票。

73歲普丁罕見認了「戀愛中」　風流史被挖出

73歲普丁罕見認了「戀愛中」　風流史被挖出

男換腎染狂犬病亡　竟與捐贈者有關

男換腎染狂犬病亡　竟與捐贈者有關

美情報示警　普丁想吞掉整個烏克蘭

美情報示警　普丁想吞掉整個烏克蘭

普丁特使赴邁阿密！　拒與烏克蘭三方會談

普丁特使赴邁阿密！　拒與烏克蘭三方會談

關鍵字：

美國和平協議俄羅斯烏克蘭佛州北美要聞俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

Google將永久停用暗網報告

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面