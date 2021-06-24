出了疾管署「網軍側翼照樣修理我」　柯文哲澄清：從沒打過侯友宜

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲24日表示，自己23日赴疾管署，在會議中還是專業對專業、科學對科學，「不過沒有用，出了房門還是政治對政治」。對於何謂「出了房門還是政治對政治」，柯文哲解釋，他出了房間網軍側翼還是照樣修理，「認知作戰」不是現在才有的，自己也從來沒講過新北市長侯友宜。

柯文哲24日接受News 98「財經起床號」專訪時提及，北農的確是奇怪案例，但後來大家直接溝通，北農此案會燒這麼久，是因為疫調資料有缺陷，「我說在這裡面，我們還是專業對專業，科學對科學，把問題解決掉，不過沒有用，出了房門，他們還是政治對政治啦！」23日在會議中的人士，大部分是他以前的同事，所以「就是專業對專業」，把疫調系統破洞補起來。

對於為何脫口政治對政治，柯文哲24日下午在北市防疫記者會中表示，疾管署裡面大家都是專業人士，專業處理，「出了房間，網軍側翼還不是照樣修理我，那沒辦法，台灣目前政治情況就是這樣，主要是因為做哏圖、網軍仍有效，這也是台灣目前現況。」

柯文哲提到，「認知作戰」這不是現在才有的，早就有了，像他早上看到類似「柯P其邁打侯」的標題，「我什麼時候打過侯友宜？」他強調，自己從沒有講過侯友宜。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）