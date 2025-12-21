日官員提擁核武　北韓痛批「戰犯國日本」！警告人類將陷巨大災難

▲ 北韓領導人金正恩先前視察核潛艇建造現場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

日本首相官邸匿名安保政策官員近日向媒體脫口稱，「日本應該擁有核武器」，引發軒然大波。北韓對此強烈抨擊，指控這將為人類帶來「巨大災難」。

這名首相官邸人士18日向媒體表達個人意見，認為日本「最終只能依靠自己」，「我認為應該擁有核武」，但也坦承「這不是去便利商店買東西那麼簡單的事」。然而，此番發言嚴重偏離日本作為全球唯一曾在戰爭中遭受核爆的國家，致力推動無核化世界的既定立場。

北韓官媒《朝中社》21日報導，北韓外務省日本研究所所長發表談話，痛批日本官員核武言論是「極度挑釁的妄言」，「絕非失言或衝動脫口，而是說出日本長久以來夢想的核武裝野心」，「這不僅是對日本憲法，也是對明定戰敗國須肩負義務的各項國際法的正面挑戰。」

北韓主張，日本是「完全足以實現核武裝，再次點燃侵略戰爭導火線的不良國家」，「若讓戰犯國日本掌握核武，將使亞洲各國頭上籠罩可怕的核災難陰霾，人類將面臨巨大災難」，並強調「必須堅決阻止仗著美國不斷推動核武裝化的戰犯國日本進行危險的軍事妄舉。」

日本前防衛大臣中谷元也對此批評「不應輕率發言」，要求政府採取適當措施。內閣官房長官木原稔則於19日例行記者會上重申，政府堅持「非核三原則」立場，強調持續推動《核不擴散條約》體制。