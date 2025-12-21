2台籍車手「赴日本詐騙」遭逮！　竟都未滿20歲

▲日本警方逮捕2名自稱來自台灣、涉嫌詐騙的少年。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本再度破獲跨境電話詐騙案件。山口縣警方表示，2名自稱來自台灣、年僅19歲與18歲的少年，涉嫌企圖向一名80多歲女性詐騙730萬日圓（約台幣146萬元）現金，20日上午在下松市遭警方當場逮捕，罪名為詐欺未遂。

假冒官方來電 誆稱涉案要查帳戶

綜合日媒報導，警方指出，2人與其他共犯勾結，從12月10日至20日期間，多次打電話到這名女性住家，假冒公安委員會及金融廳職員，謊稱女性涉及藥物相關案件，必須檢查銀行帳戶與存款，要求「暫時保管」現金，藉此行騙。

警方調查顯示，這名女性先前已兩度遭遇相同手法的電話詐騙，累計被騙金額超過1000萬日圓。

家屬通報警戒 少年現身取款當場被抓

警方是在接獲女性家屬通報後介入，並指示她「假裝受騙」配合辦案。警方事前在住家附近警戒，並以「替代現金的物品」放置在女性住家用地內。

2名少年20日上午依約現身準備取走「現金」，警方確認2人將物品帶走後，立即以現行犯身分將人逮捕。

一人收錢一人把風 警疑背後有組織

警方研判，19歲少年負責實際收取款項，18歲少年則擔任所謂的監視角色，負責在現場把風。由於案件疑似涉及其他共犯，警方目前未對外說明2人是否認罪。

警方表示，這起案件不排除為組織性犯罪，將持續追查是否還有其他涉案成員，以及是否與過去女性遭詐案件存在關聯。