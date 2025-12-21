目睹騎士倒地「徒手止血」　日記者：已完成愛滋預防性投藥

▲木下黃太目睹機車騎士遭砍倒地後，不顧自身安危上前徒手急救。（圖／翻攝自木下黄太X）

記者張方瑀／綜合報導

台北捷運中山站19日晚間發生隨機砍殺事件，一名曾任職日本電視台的資深記者木下黃太，目睹機車騎士遭砍倒地後，不顧自身安危上前徒手急救，試圖替傷者止血。事後他坦言，因手部原有結痂脫落，傷口直接接觸到患者血液，確實存在感染風險，目前已完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查。

木下黃太表示，自己已依照台灣相關單位指示，前往指定醫院完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查。他也進一步說明，由於目前尚未得知檢驗結果，返國後仍將再進行一次血液檢查，並透過社群平台向外界表示，「非常感謝大家的關心與擔憂」。

木下黃太接受《TVBS》訪問時表示，救援過程中他手部原本的結痂脫落，造成傷口直接接觸到患者血液，目前心態平穩，僅表示「接觸血液就有可能感染」是客觀事實，自己會冷靜面對。

木下黃太指出，事發當下他從誠品書店走出後，突然發現周遭煙霧瀰漫，現場已有2名男子遭砍，其中一名機車騎士血流如注倒在地上。他形容自己當下沒有多想，立刻衝上前替對方止血，但因不會說中文，只能以日文大聲呼救，現場僅有一名民眾前來協助。

他回憶，自己完全沒有任何急救工具，只能徒手按住傷口止血，「但血一直流不停」。過程中，有路人將襯衫丟給他當作止血布使用，但傷者仍逐漸失去意識。

從他事後拍下的影片可見，為了專心救人，畫面後段僅剩聲音，他也在影片中展示自己沾滿血跡的雙手，直言救護車抵達時，被害人已經沒有意識。