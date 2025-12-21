大法官不挺！　關稅案將宣判「川普敗訴機率偏高」

▲川普4月初宣布，對幾乎所有貿易夥伴課徵「對等關稅」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦最高法院預計本（12）月底至1月上旬，針對川普政府的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）合法性做出關鍵判決，但隨著大法官們普遍表達質疑態度，外界預測敗訴機率偏高。

此案爭議焦點在於，川普援引「國際緊急經濟權限法」（IEEPA）實施對等關稅，是否逾越總統職權。今年8月聯邦巡迴上訴法院判定「無效且違法」後，其政府立即上訴至最高法院。

儘管最高法院9名大法官之中，高達6人都是保守派，其中不乏川普第1任期指派的人選，但在11月5日口頭辯論中，就連保守派大法官嚴厲質疑，「憲法是把課稅權賦予國會」、「法條內容並未提及關稅字眼」等。

NHK指出，美媒因此普遍報導「最高法院呈現懷疑態度」，並認為川普政府敗訴可能性大增。華府法律事務所也表示，自從口頭辯論之後，尋求退稅的企業諮詢案件量激增。

▲美國最高法院。（圖／路透）

根據官方統計，川普政府上任至今已透過關稅措施徵收逾2000億美元（約新台幣6.3兆），其中大部分來自對等關稅。一旦敗訴，恐將面臨企業要求巨額退稅的龐大壓力。

川普多次形容這是美國史上最重要的案件之一，自己有信心勝訴。他曾承諾把關稅用於削減債務，並發放每人2000美元（約新台幣6.2萬元）關稅紅利支票，警告若敗訴將導致經濟災難。

日本貿易振興機構（JETRO）紐約事務所的赤坪大壽指出，雖然越來越多人預期敗訴，但判決結果可能不完全明確，案件走向也尚不明朗。若對等關稅失效，對日本出口有利，但萬一川普政府轉用其他手段課稅，將造成長期商業環境的不確定性。而若勝訴，川普也將獲得「經濟武器化」的巨大權力。

