國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男大生遭控以色列間諜！　伊朗下令處決

▲▼27歲建築系學生克沙瓦爾茲（Aghil Keshavarz）被控替以色列從事間諜活動遭伊朗處決。（圖／路透）

▲27歲建築系學生克沙瓦爾茲（Aghil Keshavarz）被控替以色列從事間諜活動遭伊朗處決。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗當局再度執行間諜罪死刑。伊朗司法部門所屬媒體《米珊報》（Mizan）報導，一名被控替以色列從事間諜活動的男子已遭處決。非政府組織指出，死者為27歲建築系學生克沙瓦爾茲（Aghil Keshavarz）。這起案件也是伊朗與以色列6月爆發為期12天戰爭後，德黑蘭執行的最新一宗處決。

綜合外電報導，伊朗司法體系指出，克沙瓦爾茲因被認定替以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）從事情蒐工作、與以色列方面往來合作，並拍攝軍事與安全設施照片，相關罪名成立，最高法院維持死刑判決後，已完成法律程序並執行。

12日戰爭後加大清剿　至少10人遭處決

法新社指出，自伊朗與以色列6月爆發為期12天的軍事衝突後，德黑蘭當局承諾將迅速審理涉嫌協助以色列情報活動的人士，並陸續宣布逮捕多人。迄今為止，至少已有10人因被控替摩薩德從事間諜活動而遭處決。

伊朗官方說法指出，克沙瓦爾茲是在今年4月至5月間，於伊朗西北部城市烏魯米耶（Urmia）遭到逮捕，當局認定他是摩薩德對外情報工作的特務人員。

伊朗修法加重刑責　人權團體質疑逼供

德黑蘭當局今年10月進一步修法，針對涉嫌替以色列與美國從事間諜活動者加重刑責，明定可沒收全部財產，最重判處死刑。相較過往法律，新規範不僅明確鎖定特定國家，也大幅提高死刑適用範圍。

不過，總部設於挪威奧斯陸的非政府組織伊朗人權（Iran Human Rights）則在社群平台X指出，克沙瓦爾茲的間諜指控是建立在「遭受酷刑後取得的證詞」之上，對案件的公正性提出質疑。

報導也指出，在6月戰爭後，加上近年因經濟情勢惡化、女性權利與要求政權改革而引發的抗議行動，伊朗當局已明顯加強死刑判決與執行力道，內部鎮壓持續升溫。

12/18 全台詐欺最新數據

張文計畫書曝「鄭捷模式」死路一條　選開放空間犯案

伊朗以色列間諜摩薩德

