柬埔寨軍事基地「偽裝成賭場」遭泰F-16轟炸　10士兵喪命

▲泰軍已控制柬埔寨用來當作軍事據點的賭場大樓。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國軍方20日轟炸位於邊境的柬埔寨賭場，並成功奪回該棟建築，而行動中也造成10名柬埔寨士兵死亡，不過泰方無人傷亡。泰軍強調，柬埔寨在泰國境內建設了這棟賭場大樓，並將其作為軍事指揮基地，甚至加派兵力至此，嚴重影響泰國安全與主權。

根據Khaosod報導，泰國海軍陸戰隊達叻府指揮官納瓦艾克·譚瑪努·瓦納（Thammanoon Wanna）上校表示，在F-16於20日上午11時轟炸目標後，特遣部隊步兵已成功在同日下午2時奪回賭場大樓。

泰軍強調，柬埔寨這座名為「托莫達賭場」的建築物完全座落在泰國領土內，泰方曾多次要求柬埔寨拆除該違建並停止使用，但對方始終未予理會。軍方強調，該建築的存在「嚴重衝擊泰國主權完整性和邊境安全」。

泰國海軍發言人巴拉奇·拉塔奈猜攀（Parach Rattanachaipan）少將透露，邊防司令部在例行巡邏時發現柬埔寨軍隊「偷偷進入泰國境內設立軍事據點」，並將爭議賭場改造成軍事指揮中心。情報顯示，柬方不僅部署狙擊手和控制哨點，還增設反無人機防禦系統，明顯違反兩國邊界協議。

此次聯合作戰由海軍陸戰隊與空軍密切配合執行，採取「審慎且全面的作戰計畫」，確保平民不受波及。行動期間成功繳獲多件武器裝備，泰方無人傷亡，目前正依軍事程序和相關法律進行證據蒐集。而在空襲任務中，也造成10名柬埔寨士兵死亡。

泰國軍方重申，這項軍事行動純粹為「捍衛國家領土主權，維護邊境地區穩定」，並呼籲民眾關注官方消息來源，避免傳播可能危害國安的不實資訊。