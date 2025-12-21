　
國際

史上首位！　馬斯克身價突破「7000億美元」

▲▼全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克身價突破7000億美元。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再寫歷史新頁。根據《富比世》（Forbes）全球富豪榜，馬斯克的淨資產近日飆升至7490億美元（約台幣23.6兆元），正式成為史上第一位身價突破7000億美元的超級富豪，遙遙領先全球其他富豪。

綜合外電報導，馬斯克身價暴增的關鍵，來自德拉瓦州最高法院（Delaware Supreme Court）裁定，恢復他在2018年獲得、價值約1390億美元的特斯拉股票選擇權。這項薪酬方案曾在2024年遭下級法院駁回，理由是金額「高到無法理解」，但最高法院最新裁定認為，該判決對馬斯克並不公平。

最高法院翻案　2018年天價薪酬方案復活

回顧2018年，馬斯克獲得一份當時價值約560億美元的薪酬方案，內容以股票選擇權為主。德拉瓦州最高法院指出，若撤銷該方案，等同讓馬斯克在長達6年間為特斯拉付出的時間與努力「未獲任何補償」，因此推翻先前裁定，讓這筆天價報酬正式復活。

消息曝光後，馬斯克並未發表正式聲明，僅在自家社群平台X上簡短回應，表示自己「獲得平反」。

財富遠甩第二名　領先佩吉近5000億美元

根據富比世統計，馬斯克目前的身價，已比全球第二大富豪、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）多出近5000億美元，差距相當驚人。

此外，隨著市場傳出太空探索科技公司（SpaceX）可能上市的消息，馬斯克本週稍早已率先成為史上第一位淨資產突破6000億美元的富豪，如今再跨過7000億美元門檻，財富成長速度持續刷新紀錄。

特斯拉再推兆美元薪酬案　股東75%支持

特斯拉股東今年11月另行批准一項最高可達1兆美元的全新薪酬方案，寫下史上最大企業薪酬紀錄。該方案獲得75%股東支持，反映投資人對馬斯克長期願景的高度背書，支持他將特斯拉從電動車製造商，進一步轉型為人工智慧（AI）與機器人領域的領導企業。

在新方案下，馬斯克不領固定薪資，必須在未來10年內完成以下5項里程碑：

交付2000萬輛特斯拉汽車及100萬台機器人
推動1000萬名用戶訂閱特斯拉自動駕駛功能
讓100萬輛自駕計程車（Robotaxi）投入營運
核心業務獲利累積達4000億美元
將特斯拉市值推升至8.5兆美元

依照協議內容，若所有目標全數達成，他將額外獲得超過4億股特斯拉股票。若公司市值真的達到目標水準，這批股票價值將接近1兆美元；目前特斯拉市值約為1.51兆美元。

12/18 全台詐欺最新數據

