柯文哲不滿政治攻擊　政院：意見、批評都是為了讓防疫做更好

▲北農新冠肺炎感染擴大，全數攤商於萬大國小進行快篩。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

台北農產公司近來爆出群聚感染，導致台北市長柯文哲的防疫指揮調度備受批評；他在受訪時也抱怨，各界把槍口對準他，這是典型政治攻擊。對此，行政院發言人羅秉成回應，共同敵人是病毒，我們面對這麼嚴峻的疫情還要再把三級警戒延長2週到7月12日，「沒有團結是不可能順利過關的」。

羅秉成說，在過程裡，不管怎麼樣努力，恐怕都還是有所不足之處，不僅地方，中央也一樣，都要虛心接受指教跟批評。如果被批評，真的有不足的地方，虛心受教、努力改進，重點是要讓它能夠成功，「如果能夠攜手合作，這才是重要前提」。

羅秉成表示，很樂見看到昨天晚上柯市長跟疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲一起開會，大家共同尋求解決北農群聚事件的問題，且得到相當的共識跟決定。

羅秉成指出，院長在裁示的時候也指出，北農事件裡面的承銷商、拍賣人約有7、8000人，在這2、3天裡已經做完快篩、PCR等，這樣的合作，才能夠找出真正的感染來源，因為要把確診者跟高風險者找出來、匡列，疫調要做得到位。

他表示，院長裁示也特別提到，疫調部分各種做法都要精進，跨區疫調需要有一個通報機制，請疫情指揮中心要跟地方政府妥為規劃。

「不管怎樣，這些意見乃至批評，都是為了讓疫情能做得好、得到控制。」羅秉成說，希望柯市長不要誤會，各方意見都可以共同檢討，虛心受教。