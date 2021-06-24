慈濟捐疫苗是困擾？　政院替陳時中緩頰：專注鴻海、台積電專案上

▲行政院會後記者會。（圖／翻攝直播）



記者黃巈禾／台北報導

國內疫苗短缺，慈濟基金會23日遞件申請500萬劑BNT疫苗緊急進口，卻無法和台積電與永齡基金會（鴻海）案併案處理。衛福部長陳時中22日稱一次太多單位進行，會引發困擾，被藍營批評。對此，行政院發言人羅秉成解釋，陳時中的意思是專注在專案的推動上。

行政院18日宣布，政府授權同意台積電及永齡基金會，直接向原廠或代理商洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，並從原廠直接送抵台灣。慈濟基金會23日循相同模式，向衛福部送件，申請500萬劑BNT疫苗。

不過，羅秉成23日表示，台積電與永齡基金會案係因緊急需要，採專案特殊採購安排，其他民間採購案件難以併案處理。對於慈濟捐贈疫苗，陳時中22日表示一次太多單位進行，會引發困擾，他23日回應會再給慈濟正式回文。陳時中一句「困擾」也被藍營解讀又在阻止民間買疫苗。

對此，羅秉成24日在行政院會後記者會表示，在全球疫情非常嚴峻的此時此刻，台灣在疫苗的需求上非常緊急，非常感謝民間、企業團體想盡各種辦法爭取疫苗，讓疫苗供應得到充分的供給，而台積電和鴻海永齡基金會是在這種緊急需求底下，加上所提的方案和條件經評估是有可行性和機會，「我要特別強調是機會」。

羅秉成指出，原因是因為在國際上，用這種採購的方式進行的幾乎是沒有，非常少見，政府基於協助跟民間溝通共同合作爭取疫苗，才用專案的方式，做這樣特殊採購的安排，這個專案現在進行中，慈濟無法併案是因為，這個專案的條件跟其他不盡然完全一致，上次記者會已經說明沒辦法把每個案子一概而論，要看每個申請案的情形。

羅秉成認為，國際疫苗採購有相當高的難度，現在趕快讓這個專案積極進行，尋找成功機會跟模式，這也是陳時中所講的，這個階段優先專注在專案進行上，陳時中的意思並不是「這樣來了很多的申請，造成什麼樣的困擾」，而是專注在專案的推動上，因為要在專案解決很多困難，看能不能有機會在這麼嚴峻的國際疫情、疫情短缺的情形下，找到一個成功的機會，現在此時此刻要優先處理這個專案問題。