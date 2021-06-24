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3萬2千人打完疫苗！7成5準媽媽一針兩顧　竹市疫苗覆蓋率曝

▲新竹、疫苗、莫德納、準媽媽、孕婦。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市有7成5的準媽媽選擇前往注射疫苗。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府上午招開防疫會議，會後宣布，新竹市目前施打疫苗已累積3萬2949人，18歲以上人口疫苗覆蓋率達9.2%；其中，75歲以上長輩覆蓋率超過60%，另外，孕婦施打已苗也累積615位接種莫德納，整體報到率達75%，今日將再通知301位登記孕婦持續接種疫苗。

新竹市府表示，疫苗施打18歲以上符合類別資格者，新竹市18歲以上人口數為35萬6876人，疫苗接種人數累計已3萬2949人，覆蓋率9.2%。其中，75歲以上總人口數為2萬3954人，1萬4422人長者已經接種疫苗，覆蓋率已60%。

▲新竹、疫苗、莫德納、準媽媽、孕婦。（圖／新竹市府提供）

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▲新竹市18歲以上人口數為35萬6876人，疫苗接種人數累計已3萬2949人，覆蓋率9.2%。

今日將持續為301位孕婦施打疫苗。市府說明，竹市將協助在新竹市設籍、居住或產檢的孕婦接種疫苗，若有孕媽咪尚未接到通知或有相關問題，可於9點17點上班時間，撥打疫苗諮詢專線（03）5355-137預約。目前已經累積超過百名孕婦透過主動預約完成接種疫苗。

新竹市未來陸續開放第七類、第八類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「65-74歲長者」施打，市府已啟用8座疫苗施打站，可隨時啟動疫苗大量開打，各局處也會提前造冊整備，當疫苗到來時，就能加快疫苗接種。

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