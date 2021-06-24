台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授揪1關鍵 : 確診數應 x 2.55





▲目前台灣確診者的死亡率達4%。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣新冠肺炎死亡人數達599人，逾4％的死亡率不但高於全世界的2.2%，更是為全球第一。台北市長柯文哲今（24）早受訪時即表示，台灣醫療有一定的水準，但死亡率卻高於全球，應是確診者有黑數。台科大教授陳致曉也發文指出，台灣今年6月初起至6月中火化場的火化人數，相較於去年同期多出了2000多人，因此懷疑「台灣的實際確診人數遠高於官方確診人數」。

柯文哲今早接受News 98「財經起床號」廣播節目訪問時提到，17年前SARS時，當時因為沒有疫苗，死亡率高達13％，但現在已有新冠肺炎疫苗，民眾打個2劑應該擋得住，但是「台灣最近表現怪怪的，我覺得不是死亡率高，是黑數太大，很多感染沒抓出來。」因為台灣醫療有一定水準，不可能在平均以下，應該是分母被低估，黑數應該要加一倍。

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▲柯文哲認為台灣不是死亡率高，而是黑數太多。（圖／北市府提供）

對此，台科大教授陳致曉也在臉書貼出台灣六都今年6月起15天內火化場的火化人數，數據顯示和去年同期相比，今年的火化人數增加了約2103人。他指出，台灣檢驗死亡率飆高至4％，幾乎是世界平均的兩倍，加上和去年相比同期的火化人數成長55%，根據這兩項客觀數據顯示，「台灣的實際確診人數遠高於官方確診人數」。

陳致曉表示，如果全世界各國都做到百分百普篩，死亡率為真，且無視台灣醫療遠高於世界平均水準，且無視當今台灣疫情遠比去年同期嚴峻，在以上這三個極其保守的假設下，「今天台灣的實際染疫人數至少要乘上2.55。」他表示，「這就是陳時中拒絕普篩的結果」，但陳時中還在告訴我們「疫情已受到控制」。



