月賠百萬！知名「內灣戲院」餐廳不敵三級警戒　宣告停損關門

記者陳凱力／新竹報導

至從5月疫情爆發、三級警戒以來，多家餐飲業首當其衝，尤其在觀光景點區的餐飲業者因為地理位置偏遠、不易外送自取，生意更是遭受前所未有的衝擊，新竹縣知名景點內灣老街中的內灣戲院內，有一家同名的客家餐廳，因為不敵疫情，加上疑似租金無法降下，業者最後承受不住壓力，宣告結束營業。

▲「內灣戲院」餐廳不敵三級疫情，宣告收攤。（圖／讀者提供，下同）

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內灣戲院不僅是內灣老街地標，自從1950年落成以來，一直是當地的娛樂中心，建築使用板材及黑瓦，充滿日式風格；內灣老街20年前開始轉型觀光時，內灣戲院也被餐廳業者接手，打造充滿古早味的客家菜餐廳，更是當地熱門打卡景點。

據當地攤商表示，疫情以來來客數大幅下降，後來又碰上三級警戒，更是連生意都不用做，許多當地攤商叫苦連天，不過當地有部分房東主動在三級期間免收租金，業者說苦笑「好的房東讓你上天堂，不好的房東讓你住套房」。

▲▼據了解，「內灣戲院」餐廳每月租金將近20萬，加上人事水電等營運支出，三級疫情期間每月要賠將近百萬。





內灣戲院餐廳業者范德忠說，「內灣戲院」餐廳每個月的租金、營運、人事水電加一加將近上百萬，三級期間根本日日掛蛋，曾與房東溝通希望能調降租金共體時艱遭到拒絕，最後只好停損收攤

據了解，內灣老街目前即便假日，大多數攤商依然沒有營業，有部分攤家說，遇上佛心房東主動表示在三級期間免收租金，才能熬過這波黑暗期，而「內灣戲院」餐廳每月租金將近20萬左右，房東表示不願降租，只能通融延後補繳房租，最後餐廳業者認為回天乏力，只好停損結束營業。

▲三級警戒期間，老街上空蕩蕩，店家也都未開門。

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