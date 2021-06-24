獨／全台144例112人是長者！打疫苗猝死　「仙氣女醫」曝原因

▲阮綜合醫院唯美中心董紫筠醫師。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫苗施打後發生老年人猝死個案頻傳，造成了緩打潮，看到這樣的情況讓高雄市阮綜合醫院的美女家醫董紫筠相當緊張，還是呼籲快點來打疫苗，她也分析老年人施打疫苗後猝死原因，「除了長者本身就多重慢性病外，大熱天排隊太久中暑導致脫水、戴著口罩舟車勞頓、打完疫苗後太虛弱吃東西噎到或是無法承受副作用等等，都必須考慮進去。」

董紫筠在臉書分享近期看診經驗，表示在門診時大約被問了20幾次要不要打新冠疫苗的問題，像是「我很多慢性病欵我是不是不要打疫苗」、「我打了會不會有重大副作用」等，董紫筠都會建議，「慢性病沒有禁忌症的情況下，還是應該要施打，因為一旦被感染，造成重症機率會是正常人的好幾倍。」並強調，「打疫苗是在防重症不是防得病。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲董紫筠分析老年人施打疫苗猝死的可能原因 。（圖／翻攝臉書，下同）

但她也坦言會不會有過敏、血栓等副作用發生，這個無法被保證，因為疫苗還沒有打進體內之前，會不會發生嚴重副作用沒人可以預測，她僅強調「自己沒有發生，而且機率非常非常低，每個人體質不同，沒人敢說你絕對不會，因為醫學上沒有絕對」。

董紫筠也分析近期發生的長者打完疫苗猝死情況，她說除了長者本身就多重慢性病外，大熱天排隊太久中暑導致脫水、戴著口罩舟車勞頓、打完疫苗後太虛弱吃東西噎到或是無法承受副作用等等都必須考慮進去，像是打完疫苗後比較累，這在一般人都沒問題，但老人的話，也是要想到他們會不會間接比較無力因此容易嗆到，嗆到的話，自然就容易吸入性肺炎死亡。但和疫苗是不是有直接的因果關係還要一一去調查釐清死因才能判斷。

所以董紫筠認為是否應該打疫苗，應該反問自己：「你適不適合（有沒有本錢）被感染到新冠肺炎？你在的環境有沒有高風險被感染？」畢竟醫學沒有絕對，每樣決定可能都不會最完美，因為都會有可能承擔的責任風險。

中央流行疫情指揮中心23日公布，累計接種168萬1936 人次，AZ疫苗接種159萬5589人次，莫德納疫苗接種8萬6347人次，國內新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率約7%。新冠肺炎疫苗接種後發生死亡不良事件目前累計144例，為71名女性及73名男性，死亡年齡為41至101歲間，其中112人為75歲以上長者。





女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

偷機車一路騎到台東 高雄男稱「神明指示」...警翻白眼冷回一句

深夜「小弄弄」搞微解封！3深V熱褲妹排排坐 高雄車行老闆慘了

獨／我崩潰了！高雄姊護鄉親 弟疑染疫「10足跡公布」感染源不明

您的紓困貸款未過！高雄女收簡訊選擇跑銀行 「破解心機」完勝

7300萬險入詐騙集團金庫！高雄詐欺案多了 「韓流」發源地最慘

微解封？高雄警好事卻挨轟 搶功獎做秀忘「影中人無罩入鏡」

獨／雨彈遮眼！機車遭撞險噴麵包店 影像曝：民眾讚爆這一幕

3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機 網紅：需噁心讚嘆

水漂殺手奪命！情侶上國道失控猛撞護欄 26歲女友噴車外慘死

「戴半套」被揪出是通緝犯 他沿路講幹話逗警大笑...背後有辛酸