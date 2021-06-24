BNT疫苗超難買「全卡在3條件」　苦苓：沒買到只能怪中國！

▲德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

「#BNT疫苗為什麽那麼難買？」作家苦苓24日上午在臉書發文，指出BNT疫苗難買的原因，並不是台灣政府不買，而是「只要政府就買不到」，畢竟攸關呼中國政府在全世界都堅持的「一中原則」，更直呼「如果不幸沒有買到，那就證明了『真，的，是，買不到』，那也不能再怪台灣政府；非要怪，就只能怪中國！」

苦苓文中表示，「為什麼BNT疫苗那麼難買？」是現在全國人民最想問的問題，但賣疫苗其實並不簡單，畢竟疫苗能救人、也可能死人，所以藥廠想賣藥到一個國家，一定要取得該國政府的藥證，也會買好「產品責任險」；保險公司則是會確認藥證，是否有國家保證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

可是這次疫情太緊急，各國政府對疫苗新藥都是批准緊急使用，所以如果出事，藥廠也不會被告，「政府會『提供訴訟豁免』」，若真的有受害的人，也有政府的「承擔賠償責任」可求償。

「這樣來看就很清楚了！」苦苓就指出買不成的重點，就在於BNT如果要賣給台灣，就要跟台灣政府簽約，達到「批准緊急使用」、「提供訴訟豁免」和「承擔賠償責任」三個條件，「但是中國政府怎麼能夠容許這件事呢？這樣不就承認台灣政府的主權獨立、完全違反了中國在全世界都堅持的『一中原則』？」所以不是政府不買疫苗，而是只要政府就買不到。

▲輝瑞BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

至於還是買得到別家疫苗的原因，「因為他們不像BNT 被上海復星持股，中國想阻止也沒辦法，所以只好由民間去買。」但這又衍伸出別的問題，換了民間去購買，還是得有人保證三個條件，「要有政府來簽約。那麼鴻海和台積電買BNT，由誰來簽約呢？1.中華民國簽——中國政府不會答應。2.中國台灣簽——台灣政府不會答應。」

苦苓給第3個假設「讓『中華人民共和國』簽」，但到時候疫苗在台灣施打出事，到底要不要給藥廠訴訟豁免，「可是你的法律管不到台灣，藥廠還是會在台灣被告！你要幫受害者提供賠償嗎？可是你的錢送不到台灣，台灣人也不是你的『國民』，啊你是要怎樣賠？」

他分析，買BNT這件事真的很難，就算真的「間接授權」，也就是BNT藥廠跟鴻海、台積電簽約，鴻海、台積電再跟台灣政府簽，但除了鴻海、台積電提供不了三條件，就算蔡英文總統公開宣示台灣政府不會賴帳，接下來反而換台灣要擔心「BNT是否由德國原廠製造、原廠包裝、直送台灣」。

苦苓最後直嘆，「現在看起來，五方當事人：BNT、鴻海、台積電、台灣政府甚至德國政府（要不然晶片廠是設假的嗎？）都OK了，剩下就只看中國政府放不放手，真可以說是『萬事俱備，只欠東風』。」

苦苓還說道，其實中國同意的話，真的可以創造「六贏」局面，「中國政府大可宣傳：正是因為自己全力相助，才能幫兩家台企買到疫苗，解救台灣同胞的燃眉之急，這說明了兩岸的關係情比金堅、牢不可破……這這這、這又有什麼不好？」所以最後若不幸仍沒有買到，也不能怪台灣政府，「非要怪，就只能怪中國！」