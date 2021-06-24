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高雄男亂留言「湊熱鬧民眾驗出陽性」　可罰300萬縮成1萬原因曝

▲高雄一名許姓男子在臉書社團留言，表示群眾有人確診，涉及不識訊息遭到法辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名許姓男子在臉書社團留言，表示群眾有人確診，涉及不實訊息遭到法辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁惠醫院總務男確診，再感染同院另一名護理師，沒想到在這個抗疫的嚴峻時刻，竟有一名男子在臉書社團《鳳山人在地大小事》留言：「現場有一群湊熱鬧的民眾..已經被檢驗出來陽性」，這名男子被依照「傳染病防治法」送辦，檢察官偵訊後，給予緩起訴，但要繳交國庫1萬元。

27歲許姓男子17日下午22點47分在臉書社團《鳳山人在地大小事》、針對仁惠醫院有人確診的貼文討論串當中留言，表示「現場一群湊熱鬧的群眾…已被檢驗出來陽性，嚴謹行事啊」，這一段話被警方認為是假訊息，有散播恐嚇之嫌，所以通知他到案。

▲高雄一名許姓男子在臉書社團留言，表示群眾有人確診，涉及不識訊息遭到法辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲高雄一名許姓男子在臉書社團留言，表示群眾有人確診，涉及不識訊息遭到法辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名許姓男子在臉書社團留言，表示群眾有人確診，涉及不識訊息遭到法辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許男供稱，在臉書留言的原意並不是基於恐嚇之意，而且他有用「....」來表達；不過他的說法，警方並不採信，筆錄偵訊後將他移送，許男也相當後悔，因為在網路留下一句話，讓他必須面對「嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例」、「傳染病防治法」等罪嫌，包括3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬以下罰金。

▲▼ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

檢察官審核許姓男子證詞，加上留言截圖以及市府發布的清零專案新聞稿，認定他的確有涉犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散播不實訊息罪，可處三年以下徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

不過最後考量他沒有前科，但「因一時失慮，誤蹈法網，犯後也有坦承，深表悔悟，同時也刪除留言，並在原刊登的臉書社團公開貼文宣導防疫期間勿散播不實訊息」，因此給予緩起訴，但須向國庫繳付1萬塊。

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