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桃園孕婦接種疫苗可搭愛心小黃　提供資料即免費搭乘

▲桃園市長鄭文燦表示，即日起孕婦赴醫接種疫苗可免費搭乘小黃，小黃司機拍攝孕婦健康手冊、疫苗接種卡等資料照片，孕婦即可免費往返，車資由市府支付。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，即日起孕婦赴醫接種疫苗可免費搭乘小黃，小黃司機拍攝孕婦健康手冊、疫苗接種卡等資料照片，孕婦即可免費往返，車資由市府支付。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日主持防疫專案會議時表示，全市孕婦可在全市11家責任醫院在內醫療院所選擇疫苗，透過醫師專業判斷施打接種適合疫苗，目前市府已協調8家提供孕婦專有時段門診，讓孕婦得到最大保障；此外，孕婦赴醫接種疫苗，可選搭乘愛心計程車，司機只要拍攝孕婦健康手冊、疫苗接種卡等相關資料照片，孕婦即可免費搭車，車資由市府支付。

鄭文燦指出，因應全國三級警戒延長到7月12日，禁止群聚等各項管制措施都將持續，桃園市府各單位分組、分流上班與居家辦公等措施也將持續。在傳統市場上，不少攤商或民眾希望能儘速解封，但必須等待確診數下降、陽性率下降、群聚管控風險與精準疫調等四要件均具備，且必須全國一致，才有可能解封。

鄭文燦認為，桃園過去防疫模式採取精準模式，疫調、採檢與隔離都非常重要，把每個可能傳播確診個案，足跡與接觸者確診範圍都匡列下來，完成採檢與隔離，確保不至於產生社區傳播，但若無隔離，一個傳三個，三個變九個甚至成為廿七，若有做疫調或隔離，最多是職場或家庭內部傳播，中央有針對三級管制做出六項要求，其中一項居家檢疫期滿要做採檢，柱部分感謝衛生局、民政局、警察局與交通局協助，居家檢疫期滿安排防疫計程車送至醫院PCR採檢。

鄭文燦說，衛生局會在居隔期滿前做二次採檢，各縣市中桃市是比較早實施二採，尤其印度DELTA變種病毒來勢洶洶，已成為歐美病毒主流，透過PCR檢測，全國約檢測194萬件，目前已累計1萬餘件確診個案，桃園市中確診個案陽性率約0.68，積極與擴大採檢有助於找出潛在個案，讓社區風險降低。

▲桃園市長鄭文燦指出，即日起孕婦赴醫接種疫苗可免費搭乘小黃，車資由市府支付。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，即日起孕婦赴醫接種疫苗可免費搭乘小黃，車資由市府支付。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，針對孕婦接種疫苗，目前全市11家責任醫院可提供疫苗選擇，透過專業醫師判斷施打，其中市府協調8家醫院提供孕婦專有時段，讓孕婦得到最大保障。另外，交通局協調全市六大計程車隊，孕婦赴醫院接種疫苗，可選搭乘愛心計程車往返，由計程車司機拍攝孕婦健康手冊、疫苗接種卡等相關資料照片，孕婦即可免費往返搭車，車資將由市府支付。

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