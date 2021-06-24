清水77歲↑長輩打疫苗　員警背「LED跑馬燈」宣導防疫與交通安全

▲清水警分局員警背上LED跑馬燈背包，向長者宣導正確交通觀念。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區24日實施77歲以上老年人施打疫苗，因施打長者踴躍，清水警分局員警前往清水國小、國中等快打站，背上顯眼的LED跑馬燈背包，向長者們宣導防疫及交通安全觀念，有排隊等待接種的民眾表示，警方帶著LED燈背包宣傳，既新奇又醒目，還可打發排隊空等的時間，「讚！」

清水警分局表示，台中市政府公布24、25日77歲以上長者施打疫苗，清水區今日開始實施，轄區員警前往清水國小、國中等快打站，看見注射區坐滿等待醫生評估及施打的長者，遂趁此機會，在注射區、留觀區、報到區，向長者進行交通宣導。

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背著LED跑馬燈背包的員警，向在場長者宣導交通觀念，如「出門時家屬要多跟隨、扶持、外出應穿著較明顯、鮮艷亮色的衣、褲，並攜帶反光手環或帽子，以提升能見度、若行走緩慢時，遇號誌讀秒不夠時，請等下一次綠燈，再通過」等正確知識，一名長者也表示，與其打疫苗坐著空等，警方背跑馬燈背包宣導，更讓他們可打發時間又獲得正確交通安全觀念，非常開心。

▲警方宣導交通觀念，頗受民眾好評。（圖／記者白珈陽翻攝）

清水警分局長張啓祥表示，轄區內的長者經常在早晨、黃昏外出活動，因為光線較差，穿著深色、不顯眼的衣、褲較不容易被注意到；另外有些長者未行走行人穿越道或因為個人疏忽穿越道路時，未注意左、右來車，也容易發生交通事故，呼籲一般駕駛人必須特別留意及注意車前狀況，到達十字路口時，應該禮讓長者優先通行。

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