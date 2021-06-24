忍日曬雨淋！護理師「背上詭異突起」他走近看超心疼：整個人浸汗裡

▲護理師背上的詭異突起物，是能降溫消暑的「冰寶」。（圖／洪子堯醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

新冠病毒在全台肆虐，北市聯合醫院因應疫情啟動較早、動員最快，收治的患者也最多，因此時常可見醫護人員全身包著密不透風的隔離衣，無論頂著酷熱炎暑或是被滂沱大雨淋濕，整個人「浸在汗水中」仍堅守崗位。急診科醫師洪子堯就分享院內一名護理師背上一顆「詭異突起物」，像是鐘樓怪人，走近一看真相令人超心疼。

全台醫護為了這波疫情忙得焦頭爛額！北市聯醫中興院區急診醫學科主任洪子堯在臉書上PO文，「這些日子裡，有酷熱34度的天空下，也有大雨滂沱，白霧濛濛的淅瀝雷雨，有雨有晴。」晴時炙熱的太陽讓護理師背起「娃娃」在背上，像是鐘樓怪人，走近一看才發現，突起的包袱是隔離衣下的「冰寶」，有助散熱降溫，讓她們在高溫下工作的時間可以多一點。

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▲近日高溫加上暴雨，護理師的工作服濕成一片。（圖／洪子堯醫師授權提供）

洪子堯接著寫下，大雨的時候，雨水沿著帳篷邊緣流下，裡外都透著濕，雨水與汗水交織，一天一天。他心存感激地說，受到各界的幫忙，戶外工作站一點一滴的進步，雖然還不到完美，病患收治也很困難，「但有你們忙進忙出的身影，希望好像就可以越來越近。」

洪子堯接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，為了預防院內感染發生，醫院臨時搭建戶外工作站，先從帳篷到組合屋，目前則是半室外和組合屋。而圖片中的護理師平時在臨時搭建的戶外急診工作站替患者進行抽血檢查、給藥治療、心電圖檢查。但因全身緊包著隔離衣、髮帽、面罩及口罩，還得不斷走動、安置、處置患者，相當辛苦。

他最後也喊話，「疫情控制進到下個階段，各種計畫交織，撲滅清零或是因應事件的計畫，請大家給我們多一點耐心。」

▲北市聯醫中興院區醫護人員在室外替民眾快篩。（圖／記者屠惠剛攝）