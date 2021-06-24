前8順位都打不到！民團為「年輕失智者、家庭照顧者」發聲

▲新冠疫苗開打，失智者與家庭照顧者皆未納優先接種名單。（資料照／記者湯興漢攝）

記者胡至欣／整理報導

新冠疫苗開打，在新版接種順序中，社福、長照機構相關人員雖已納第五順位，但符合條件的失智者僅佔14.4%，還有超過8成的失智者打不到！另外，同樣具高風險的長照家庭也被忽略，讓台灣失智症協會和家庭照顧者總會都出面喊話，希望能被列入優先接種對象。

台灣失智症協會23日指出，失智者缺乏病識感、無法理解及配合防疫措施、染疫重症高風險、重症照顧高難度等特性，理應列入優先施打對象，然而全台超過30萬失智者中，符合第五順位「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者」條件的僅有約4.3萬失智者，等於近25.7萬失智者沒機會施打疫苗。

▲台灣失智症協會理事長賴德仁。（圖／翻攝自Facebook／台灣失智症協會）

協會也補充說道，現在全台有95個失智共照中心及494個失智社區服務據點，共照顧到6至7萬失智者及其照顧者，但兩類機構卻未包含在第5順位中，失智者與家屬儼然成為「長照孤兒」。

至於日前疫情指揮中心回應「71%失智者已在優先接種名單」，協會則表示，目前第六順位75歲以上施打後，仍有9萬失智者打不到，即使開放到第八順位65歲以上長者都接種完，還有超過1萬年輕型失智者在疫情中被遺忘，但他們並不會因為「年輕」就狀況比較輕微，有些反而退化更快！

▲台灣失智症協會發表公開信。（圖／翻攝自Facebook／台灣失智症協會）

對此，失智症協會向中央建議，確診失智症者，可持失智症診斷証明或身心障礙証明，向失智社區服務據點或失智共照中心表達施打意願，並由失智社區服務據點及失智共照中心造冊給縣市衛生局，再由衛生局依第五順位安排施打；另外，其家庭照顧者包括外籍照顧者都應施打疫苗，失智據點及共照中心的照護人員也應造冊施打疫苗。

▲家總24日舉辦線上記者會。（圖／翻攝自Facebook／中華民國家庭照顧者關懷總會）

無獨有偶，家庭照顧者關懷總會24日也公開呼籲，增列符合長照服務資格被照顧者、家庭照顧者與外籍看護工入第5類優先接種對象，因為台灣約80萬失能、失智及身心障礙者，僅13%左右使用住宿式機構，其餘皆生活於家庭，其中約3成聘僱外籍看護工，但他們卻不在台灣接種名單，反觀歐美訂定接種順序，除考慮年齡、身分與工作功能，還會將特殊疾病或失能被照顧者與照顧者納入。

▲家總秘書長陳景寧。（圖／翻攝自Facebook／中華民國家庭照顧者關懷總會）

家總秘書長陳景寧表示進一步說明，歐美第一波爆發重症多在養老機構，所以將其住民與工作者列為較優先順序，加上英、加、澳、美四國皆重視新冠病毒對「原患特殊疾病」或「存在失能狀態」者感染風險更高、衝擊更大，因此列為優先接種對象。

再者，考量「家庭照顧者染疫倒下，將嚴重影響被照顧者福祉」或「家庭照顧者具免疫力，對處於高風險的被照顧者而言就是最好的保護政策」，因此英、澳在第一階段就將家庭照顧者納入優先接種名單，美國許多州及加拿大也有類似政策。

▲家總理事長郭慈安。（圖／翻攝自Facebook／中華民國家庭照顧者關懷總會）

家總理事長、中山醫學大學醫學社會及社會工作學系副教授郭慈安則提醒，從各國資料顯示，傳染病疫苗接種優先順序不應僅限於醫學實證思考，也有更多弱勢與人文關懷，而家庭照顧者就是社會中的弱勢，需要政府特別重視與支持；此外，目前年長者擔心疫苗安全性不敢施打，因此從家庭照顧者打起，建立防護網也不失為有效對策。