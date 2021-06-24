台中接種站開放「疫苗殘劑」！年輕人排隊打到了　施打順序曝光

▲台中快打站開放「疫苗殘劑」，年輕人排隊打到了，施打優先順序一次弄懂。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市24日開放77歲以上長輩、67歲以上原住民施打疫苗，全市共設立64個快打站全面幫民眾接種，不過每一個快打站每天都會出現一些殘劑，為了盡量讓疫苗不要浪費，市府決定開放「殘劑」讓非優先族群的年輕人施打，消息傳出後就有人專程到施打排隊，等待最後的殘劑。

台灣各縣市近期拚施打新冠疫苗，不過一瓶疫苗打開就要打10人，也因此產生了「殘劑」處理問題。實際到台中的快打站可以發現，醫護人員把現場所有應打對象全數施打完畢後，若最後一瓶的疫苗仍有剩餘，現場就會釋出名額，供到場排隊的民眾施打。

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根據《東森新聞》報導，醫護人員說「現場的打完了，還有剩餘八劑，我們就開放給民眾，根據登記的優先順序施打」。一名民眾也說「每天都有殘劑丟掉，很浪費，這些AZ進來，就讓敢打的年輕人先打」、「前面的人有需要的就先打，（年輕人）那就排候補，我覺得這樣比較不錯」。

▲民眾表示，「前面的人有需要的就先打，（年輕人）那就排候補，我覺得這樣比較不錯」。（圖／東森新聞）

據悉，針對剩下的殘劑，台中市府開放給1. 優先1類到6類人員、2.施打站服務人員或志工、3. 非優先目標族群等人施打。台中市衛生局局長曾梓展表示，「除了1類到6類以外，雖然不是優先施打對象，但如果有剩下的殘劑，也可以（排隊）施打，但重要的是一定要造冊登記」。

台中市政府依據與中央討論的會議紀錄，疫苗有剩可以開放給非優先族群，重點就是不要浪費疫苗，也有醫生認為，這些剩下的疫苗，應該讓青壯年等社會主力先打。醫師賴信全說，「可能我正在賺錢，那我趕快來打，至少不用擔心可能死掉，然後小孩要誰養，爸爸媽媽要誰照顧，我覺得這是社會問題，是國安問題」。

近期也有醫生建議中央，可以比照南韓的方法，開放30歲以上民眾「預約」施打殘劑。中央疫情指揮官陳時中表示，目前傾向開放，不過還要了解執行面的詳細情況，準備周五（25日）與地方開全國防疫會議時，提出來做討論，開放到哪裡需要討論一下。

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